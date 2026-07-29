El incendio de un coche en Santander daña otros cuatro vehículos y la fachada de un edificio cercano

Vehículo incendiado en Santander - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un vehículo en la calle Concepción Arenal de Santander ocurrido a primera hora de la mañana de este miércoles ha provocado daños en otros tres coches más que estaban aparcados y en una moto y también ha afectado a la fachada de un edificio cercano.

Al lugar los Bomberos de Santander han desplazado un autotanque para la extinción del incendio, según ha informado este cuerpo en sus redes sociales.

Por su parte, efectivos de los Bomberos del Gobierno de Cantabria acudieron el martes a una colisión entre dos vehículos en un cruce de Reinosa.

Una vez allí, forzaron el capó de uno de los vehículos y desconectaron la batería por seguridad. También acudió la Guardia Civil hasta la llegada de una grúa para retirar los coches afectados.