El incendio de una vivienda del Paseo Altamira en Santander calcina una de las habitaciones

Imagen del incendio - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Santander extinguieron anoche el incendio registrado en una vivienda del Paseo Altamira de Santander, que calcinó una de las habitaciones y llenó de humo el resto del inmueble y también la escalera del edificio.

El 112 alertó pasadas las 22.00 horas del domingo de la presencia de humo en la escalera. Tras el aviso, los Bomberos desplazaron un autotanque, que comprobó que éste procedía del incendio en una de las viviendas.

Los bomberos procedieron a extinguir el fuego, que dañó totalmente a una de las habitaciones de la vivienda.

Al lugar acudió también una patrulla de la Policía Local, que realizó diligencias.