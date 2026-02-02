Incertidumbre a la espera de los menores migrantes en Cartes, cuyo Ayuntamiento insiste en que "no estén hacinados"

Un agente de Policía Local en la zona de la vivienda a la que está previsto que lleguen menores migrantes - EUROPA PRESS

CARTES, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Cartes vive con incertidumbre la jornada de este lunes por la apertura del centro que previsiblemente acogerá a 18 menores migrantes, ya que el pueblo desconoce la fecha de su llegada, incluido el Ayuntamiento, que quiere que estos niños vivan en "las mejores condiciones posibles" y "no estén hacinados", porque insiste en que la vivienda a la que se les llevará "no cumple los requisitos".

La alcaldesa, Lorena Cueto, ha recalcado que se trata de una vivienda -no un edificio- de tres dormitorios. "No entendemos muy bien cómo van a colocar a 18 niños en tres habitaciones", ha sentenciado tras recalcar que el Consistorio busca que "estos niños tengan lo mejor posible y que su bienestar sea el mejor".

Tras darse a conocer que este lunes abriría el centro que gestionará la Fundación Cuin, y después del tenso Pleno del viernes al que numerosos vecinos fueron a protestar, la Policía Local vigila en esta jornada el inmueble y también ha estado en la zona la Guardia Civil.

En paralelo, los vecinos han convocado una concentración para esta tarde, a las 19.00 horas, a las puertas del Ayuntamiento.

Sin embargo, recientemente habían decidido frenar sus encuentros -acordaron reunirse todos los días a las siete de la tarde y este domingo ya no lo hicieron- por la polarización y el "aprovechamiento político" de sus reivindicaciones de información, según ha podido conocer Europa Press.

Una polarización de la que habla también la alcaldesa, que subraya que "no quiere caer" en ella y la achaca sobre todo al "oscurantismo" con el que se ha actuado desde el Gobierno regional (PP) para llevar al municipio a casi una veintena de menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias.

"Al final la gente está preocupada, pero está preocupada por una falta de información, una falta de transparencia total por parte del Gobierno regional". "Nosotros nos hemos visto en una situación en la que no tenemos absolutamente nada de información y en la que tratamos de buscar las mejores opciones para estos niños que van a llegar en breve a Cartes", ha señalado este lunes.

Y es que ha lamentado que el Ejecutivo se ha "saltado muy por encima las competencias municipales", y toda la información de la que dispone el Consistorio respecto al futuro centro ha partido de la fundación. No obstante, sigue "en total oscuridad" respecto a la fecha de llegada de los menores.

"Lo que nos pone nerviosos a todos es esa opacidad, esa falta de transparencia en algo que entendemos que como mínimo el Ayuntamiento debería conocer para saber qué se está realizando", ha dicho Cueto, para quien, "si se hubiese hablado, se habría podido llegar a un entendimiento. Hubiésemos expuesto nuestros recursos y hubiésemos valorado otras opciones, pero no de esta manera, desde el oscurantismo".

Según ha indicado la regidora, desde que se confirmó la noticia los trabajadores municipales han actuado "sin descanso" para velar por que el inmueble "cumpla todos los parámetros legales que a nivel regional exigen para cualquier centro que se vaya a aperturar". En definitiva, "para que estos niños tengan las mejores condiciones posibles en esta residencia que se va a abrir en el municipio, porque entendemos que tal y como se está haciendo ahora mismo no las van a cumplir".

Finalmente, ha reiterado que el hecho de cuestionar la elección de Cartes como lugar de acogida no es "porque no se quieran aquí", sino por los recursos de un municipio que ronda los 6.000 habitantes, que les obligará a desplazarse para ciertas actividades de cara a su reinserción.