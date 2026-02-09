Inclusión Social "busca la protección de los menores" y "recuperar la normalidad" en Cartes

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, en declaraciones a la prensa.-ARCHIVO - RAÚL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha asegurado este lunes que su departamento está trabajando en "buscar la protección de los menores" y "recuperar la normalidad" en Cartes, tras la polémica vivida en las dos últimas semanas en el municipio a raíz de la llegada de menores migrantes no acompañados a un centro de urgencia habilitado por el Gobierno de Cantabria en el Camino Real.

Así lo ha manifestado este lunes a preguntas de los medios de comunicación, en las que ha incidido en esta pretensión del Ejecutivo para que la localidad recobre la "normalidad", existente en otros municipios donde se ubican este tipo de hogares.

En cuanto a la resolución judicial que suspende cautelarmente la orden de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), en la que ordenaba la paralización inmediata del centro de acogida, como solicitó el Gobierno, la consejera ha señalado que se están siguiendo los trámites procedimentales oportunos.

Además, ha apuntado que desconoce si la regidora ha presentado alegaciones al mismo, para lo que la justicia le dio un plazo de tres días, aunque el Ayuntamiento descartó esta posibilidad en un comunicado remitido del viernes.

Por último, Gómez del Río ha reiterado la "preocupación" de su departamento por la protección de los menores migrantes que llegan a Cantabria y ha afirmado que el Ejecutivo acatará las decisiones judiciales, "como no puede ser de otra manera".

La consejera ha realizado estas declaraciones cuestionada por los medios de comunicación en la inauguración del curso 'Trastorno del espectro autista y tiempo libre' en Mataleñas.