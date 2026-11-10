Inclusión Social contará en 2027 con un presupuesto de 367 millones para "aquellas personas que necesitan más apoyo"

Equipo de la Consejería de Inclusión Social - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad contará en 2027 con un presupuesto de 367 millones de euros, "que crece, consolida proyectos e incorpora nuevas actuaciones para seguir fortaleciendo el sistema público de servicios sociales de Cantabria".

Así lo ha señalado la consejera, Begoña Gómez del Río, en su comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Economía, donde ha subrayado que este presupuesto tiene como prioridad "aquellas personas que necesitan más apoyo, más acompañamiento y más protección por parte de las administraciones públicas".

Ha indicado que el presupuesto "pone a las personas en el centro de la acción de gobierno" y se configura sobre la convicción de que "las políticas sociales no son un gasto, son la mejor inversión que una sociedad puede hacer en sí misma".

En cifras, el presupuesto aumenta en 35,2 millones y la mayor partida se dirige al Instituto Cántabro de Servicios Sociales con 341 millones, un aumento de 35 millones.

Gómez del Río ha fijado un modelo de política social basado en tres principios: proximidad, prevención y autonomía. Como ejemplo de la prioridad que el presupuesto otorga a la protección social, la consejera ha señalado el refuerzo de las plantillas, con un presupuesto para personal que se aproxima a los 59 millones.

Otro ámbito destacado ha sido el Plan Concertado de Servicios Sociales de Atención Primaria que crece hasta alcanzar casi 26 millones para reforzar la colaboración con los ayuntamientos. También se ha referido al aumento de las ayudas para la promoción de la vida autónoma hasta 2,5 millones y la flexibilización de sus requisitos "para que lleguen a más personas". Por su parte, se mantiene la cuantía correspondiente a la Renta Social Básica con un presupuesto de 14 millones.

Dentro del presupuesto del ICASS ha destacado el programa para la promoción de la autonomía personal y la atención de la dependencia, que por primera vez supera los 232 millones, que suponen un aumento de 28,5 millones.

En lo que se refiere a las estancias concertadas, dispondrán de una partida de 137 millones, un aumento de 14 millones.

Además, las prestaciones económicas de dependencia alcanzan los 33 millones, un crecimiento de 10 millones, para mejorar las cuantías, reforzar los Servicios de Promoción de la Autonomía Personal, financiar el nuevo grado III plus para personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras situaciones de dependencia extrema, y financiar la subida de la cuantía de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Otras actuaciones señaladas han sido la reducción de un 20% en los copagos de ayuda a domicilio, centros de día y atención residencial; el incremento del 20% para las prestaciones de cuidados en el entorno familiar, y el ajuste de los precios de referencia de la ayuda a domicilio para que las familias reciban mayor apoyo económico. Además, el servicio de teleasistencia contará con una partida de 1,4 millones.

En cuanto a las inversiones en la red pública de atención a la dependencia ha señalado una partida de 1,4 millones para el inicio de la ejecución del Plan de Usos del Complejo de Parayas.

En materia de infancia y familia, cuyo presupuesto aumenta un 6,67%, las estancias concertadas alcanzan los 12,1 millones; se refuerzan las ayudas para acogimiento familiar remunerado, que pasan de 500.000 a 900.000 euros; y se llevarán a cabo obras en los centros de Laredo y Castro Urdiales.

Para la atención a personas mayores, cuyo presupuesto aumenta un 20,45%, se mantiene la ayuda para las asociaciones de mayores del medio rural y se realizarán obras de reforma de la cubierta del Centro Social de Mayores de Suances. Programa Viernes contra la Soledad no deseada L

La Dirección General de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada dispondrá de un presupuesto de casi 5 millones de euros, con los que se reforzará la Estrategia de Soledad no Deseada con más de 1,3 millones de euros para seguir impulsando el programa 'Viernes', para llegar a todos los municipios en riesgo de despoblamiento.

También se prevé apoyar la dinamización de centros sociales de mayores (500.000 euros), y destinar 150.000 euros a entidades colaboradoras para fortalecer las redes comunitarias, y colaborar con la Universidad Europea del Atlántico para crear una cátedra de psicología para el envejecimiento saludable y la autonomía personal.

Por su parte, la Dirección General de Inclusión Social, Familias e Igualdad, con un presupuesto de 10 millones de euros, mantiene su apuesta por la conciliación con una partida de cerca de 2,9 millones de euros para el Plan Corresponsables. Gómez del Río se ha referido a la labor desarrollada en materia de violencia de género, ámbito en el que presupuesto contempla una mejora de recursos, adaptación de las instalaciones, avances en accesibilidad y la licitación de un nuevo contrato de atención integral a las víctimas.

En materia de igualdad y derechos de las personas LGTBI se seguirán cumpliendo e impulsando las políticas de la Ley en colaboración con los colectivos sociales. Dentro del fomento de la natalidad, se consolida un presupuesto de más de 1,8 millones de euros para ayudas a las familias con hijos menores de tres años.

En cuanto a la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, con un presupuesto que asciende a 5,3 millones, impulsa las ayudas al carnet de conducir (240.000 euros), programas de emprendimiento a través de la Escuela Juventud Emprendedora de Cantabria (EJECANT), y políticas de participación y asociacionismo juvenil.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el Grupo Socialista ven "luces y sombras" en el presupuesto. Según los socialistas, las cuentas no pueden medirse "únicamente por la espectacularidad de su cifra global ni la rotundidad de sus titulares de prensa", por lo que han cuestionado si la "inyección" de fondos "va a servir realmente para mejorar la calidad de la asistencia".

Por otro lado, el grupo ha alertado de los riesgos de fomentar el cuidado en el entorno familiar sin la profesionalización de los cuidados "necesaria y suficiente", ya que de lo contrario se vuelve a "reclutar a las mujeres en el ámbito doméstico para que asuman el peso que el sistema público es incapaz de gestionar".

Mientras, el PRC ha reclamado que el incremento del presupuesto de la Consejería para 2027 se traduzca en más plazas para las personas dependientes, financiación suficiente para los servicios sociales municipales y medidas que faciliten a los jóvenes el acceso a una vivienda y la capacidad para desarrollar su vida en Cantabria.

Los regionalistas han valorado el incremento presupuestario pero han exigido que el Gobierno concrete qué mejoras recibirán los ciudadanos y cómo cumplirá los acuerdos pendientes. En este sentido, han reprochado a la consejera el incumplimiento del compromiso de concertar 200 nuevas plazas en centros residenciales con pernocta; y han reclamado que el Ejecutivo concrete cuándo pondrá en marcha las medidas acordadas con el PRC, entre ellas el descuento de hasta el 70 por ciento en el transporte regional para menores de 30 años y la Cuenta Vivienda para menores de 36 años.