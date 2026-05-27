El índice de siniestralidad de Cantabria se reduce un 3,4% en un año

Cantabria es la undécima comunidad autónoma en el índice de siniestralidad laboral - CEOE-CEPYME

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El índice de siniestralidad laboral de Cantabria se ha reducido un 3,4 por ciento durante el periodo comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026 respecto a los doce meses anteriores (abril 2024 - marzo 2025) mientras que a nivel estatal ha bajado un 3,6%, según los datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

En concreto, durante este periodo Cantabria ha registrado un índice superior a la media nacional, y se ha situado como el séptimo peor dato, "al nivel de País Vasco", aunque mejor que regiones como Navarra, Asturias o La Rioja.

"Ojalá fuéramos la primera" en esta reducción, ha afirmado este miércoles la directora del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), Ana González Pescador, a preguntas de los periodistas, antes de la tercera edición del Día de la Seguridad y Prevención Laboral, titulada 'Absentismo y Prevención Inteligente: Gestión, Innovación y Salud', organizada por CEOE-CEPYME Cantabria.

González Pescador ha puesto el foco en la prevención de riesgos laborales, que, al aplicarla de "forma adecuada" por parte de las empresas, consigue mejorar la competitividad y las problemáticas de salud y seguridad laboral que afectan a los trabajadores, ha asegurado.

En este sentido, la directora del ICASST tiene "muy claro" el objetivo de apoyar a pequeñas empresas y autónomos mediante una política "efectiva", por lo que el Gobierno ha renovado las convocatorias de ayudas en prevención de riesgos, que están abiertas durante todo el año y sin límite de presupuesto. Además, el Instituto revisa este tipo de ayudas "de la mano de los agentes sociales y las organizaciones empresariales".

Por su parte, el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ha señalado que "la prevención ha hecho que poco a poco las empresas tengan menos accidentes laborales" y en este sentido ha puesto en valor la inversión empresarial.

Además, ha opinado que la transformación de las empresas hacia la digitalización y la modernización de la maquinaria hace que la prevención "vaya mucho más veloz", y ha apostado por "esa importantísima labor de evangelización" en materia de prevención.

En esta línea trabaja CEOE-CEPYME, que en lo que va de 2026 ha organizado un total de 31 eventos relacionados con la prevención, a los que han asistido cerca de mil personas, según Conde.

Sobre la tercera edición del Día de la Seguridad y Prevención Laboral, celebrada en el Gran Casino de El Sardinero, el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria ha explicado que su objetivo es abordar la actualidad de la prevención y el mercado laboral y cómo las empresas se adaptan a la nueva realidad económica.

Por otro lado, ha insistido en que el absentismo laboral es el primer problema para los empresarios actualmente y ha lamentado que "hay trabajadores que quieren trabajar y tardan 10 u 11 meses más de lo que deberían en empezar porque el sistema no permite que sean atendidos". Para él, se trata de un problema "de atención y social, no de la empresa, ni del trabajador, ni de los gobiernos".

JORNADA

El programa de este tercer encuentro se ha desarrollado en dos bloques, uno centrado en el absentismo, las enfermedades musculoesqueléticas y la salud mental; y otro en la digitalización, nuevas tecnologías y aplicaciones prácticas.

El primer bloque ha tratado en el absentismo por incapacidad temporal desde una visión integral y el análisis de las principales causas, su gestión y seguimiento, y la necesidad de impulsar modelos de coordinación más eficaces entre todos los agentes implicados.

En él, han participado el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Jordi García, la directora de innovación, bienestar y salud laboral en Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), Mercedes Sanchis, y la CEO Afford Health, Anabel Fernandez Fornelino.

Después, el segundo bloque ha abordado la evolución de la gestión preventiva mediante la digitalización, la coordinación de actividades empresariales (CAE) y el uso de soluciones inteligentes, reflexionando sobre si la CAE debe ir más allá del intercambio documental para integrarse en la operativa diaria.