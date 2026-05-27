El índice de siniestralidad de Cantabria se reduce un 3,4% en un año

Es la séptima comunidad autónoma con el peor índice y se sitúa por encima de la media nacional

Cantabria es la undécima comunidad autónoma en el índice de siniestralidad laboral
Cantabria es la undécima comunidad autónoma en el índice de siniestralidad laboral - CEOE-CEPYME
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 27 mayo 2026 12:32
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SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El índice de siniestralidad laboral de Cantabria se ha reducido un 3,4 por ciento durante el periodo comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026 respecto a los doce meses anteriores (abril 2024 - marzo 2025) mientras que a nivel estatal ha bajado un 3,6%, según los datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

En concreto, durante este periodo Cantabria ha registrado un índice superior a la media nacional, y se ha situado como el séptimo peor dato, "al nivel de País Vasco", aunque mejor que regiones como Navarra, Asturias o La Rioja.

"Ojalá fuéramos la primera" en esta reducción, ha afirmado este miércoles la directora del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), Ana González Pescador, a preguntas de los periodistas, antes de la tercera edición del Día de la Seguridad y Prevención Laboral, titulada 'Absentismo y Prevención Inteligente: Gestión, Innovación y Salud', organizada por CEOE-CEPYME Cantabria.

González Pescador ha puesto el foco en la prevención de riesgos laborales, que, al aplicarla de "forma adecuada" por parte de las empresas, consigue mejorar la competitividad y las problemáticas de salud y seguridad laboral que afectan a los trabajadores, ha asegurado.

En este sentido, la directora del ICASST tiene "muy claro" el objetivo de apoyar a pequeñas empresas y autónomos mediante una política "efectiva", por lo que el Gobierno ha renovado las convocatorias de ayudas en prevención de riesgos, que están abiertas durante todo el año y sin límite de presupuesto. Además, el Instituto revisa este tipo de ayudas "de la mano de los agentes sociales y las organizaciones empresariales".

Por su parte, el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, ha señalado que "la prevención ha hecho que poco a poco las empresas tengan menos accidentes laborales" y en este sentido ha puesto en valor la inversión empresarial.

Además, ha opinado que la transformación de las empresas hacia la digitalización y la modernización de la maquinaria hace que la prevención "vaya mucho más veloz", y ha apostado por "esa importantísima labor de evangelización" en materia de prevención.

En esta línea trabaja CEOE-CEPYME, que en lo que va de 2026 ha organizado un total de 31 eventos relacionados con la prevención, a los que han asistido cerca de mil personas, según Conde.

Sobre la tercera edición del Día de la Seguridad y Prevención Laboral, celebrada en el Gran Casino de El Sardinero, el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria ha explicado que su objetivo es abordar la actualidad de la prevención y el mercado laboral y cómo las empresas se adaptan a la nueva realidad económica.

Por otro lado, ha insistido en que el absentismo laboral es el primer problema para los empresarios actualmente y ha lamentado que "hay trabajadores que quieren trabajar y tardan 10 u 11 meses más de lo que deberían en empezar porque el sistema no permite que sean atendidos". Para él, se trata de un problema "de atención y social, no de la empresa, ni del trabajador, ni de los gobiernos".

JORNADA

El programa de este tercer encuentro se ha desarrollado en dos bloques, uno centrado en el absentismo, las enfermedades musculoesqueléticas y la salud mental; y otro en la digitalización, nuevas tecnologías y aplicaciones prácticas.

El primer bloque ha tratado en el absentismo por incapacidad temporal desde una visión integral y el análisis de las principales causas, su gestión y seguimiento, y la necesidad de impulsar modelos de coordinación más eficaces entre todos los agentes implicados.

En él, han participado el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Jordi García, la directora de innovación, bienestar y salud laboral en Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), Mercedes Sanchis, y la CEO Afford Health, Anabel Fernandez Fornelino.

Después, el segundo bloque ha abordado la evolución de la gestión preventiva mediante la digitalización, la coordinación de actividades empresariales (CAE) y el uso de soluciones inteligentes, reflexionando sobre si la CAE debe ir más allá del intercambio documental para integrarse en la operativa diaria.

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