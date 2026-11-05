Industria destina 31 millones de euros a La Pasiega en su presupuesto para 2027

El consejero de Industria Eduardo Arasti, presenta los presupuestos de su departamento para 2027. 5 - LARA REVILLA

El presupuesto de la Consejería para el año próximo será de 221,7 millones de euros, incluyendo los fondos MRR

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) - La Consejería de Industria destina 31 millones del presupuesto de 2027 al centro logístico de La Pasiega ya que el próximo año se iniciará el desarrollo conjunto de la conclusión de las Fases 1 y 2 de este proyecto con el fin de que esté disponible en 2030, "adelantándose dos años" a la fecha prevista.

El consejero Eduardo Arasti ha anunciado que la licitación del proyecto de la Fase 2 del PSIR de La Pasiega --una actuación sobre 285.000 metros cuadrados, de los que 172.372 se destinan a parcelas de uso industrial empresarial-- más la conclusión de la Fase 1 --que afecta a 362.000 metros cuadrados, de los que 88.000 son parcelas de uso logístico industrial-- se podrá llevar a cabo en enero del próximo año.

La inversión a realizar en el centro logístico hasta 2030 ascenderá a un total de 40 millones, ha señalado el consejero en el trascurso de la presentación del proyecto de presupuestos de su departamento para 2027 que asciende a de 221,7 millones de euros, incluyendo los fondos MRR. Sin estos últimos, la cifra se sitúa en 218,2 millones.

Arasti ha añadido que los fondos MRR para 2027 son de 3,5 millones de euros frente a los 20,6 millones del año pasado.

También ha precisado que el presupuesto de la consejería crece un 0,1% respecto a 2026 sin contabilizar los fondos MRR, por lo que "consolida" los crecimientos de los años anteriores, ha afirmado.

En cuanto a su valoración del documento, ha destacado que es "claramente inversor". Su objetivo es convertir a Cantabria "en una tierra de oportunidades" capaz de atraer inversión y talento "sin dejar a nadie atrás", ha indicado.

Y ha agregado que fomenta la innovación y apuesta por el empleo, "actualmente en máximos" lo cual, ha precisado, "no desvía" al Gobierno de su objetivo esencial que es "el mantenimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo".