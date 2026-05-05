Industria respalda a 77 emprendedores y empresas de nueva creación con ayudas por 700.000 euros - SODERCAN

SANTANDER, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), adscrita a la Consejería de Industria, ha concedido ayudas a 77 emprendedores y empresas de nueva creación del sector industrial y servicios de apoyo a la industria de la Comunidad Autónoma por un total de 700.531 euros a través del programa Emprecan Plus.

Esta convocatoria cubre gastos de constitución, puesta en marcha, activos fijos y formación hasta un máximo de 67.600 euros por empresa.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha indicado que estas ayudas forman parte del I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo del Gobierno de Cantabria y su objetivo es apoyar el desarrollo de nuevas iniciativas emprendedoras, favorecer la creación de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de pymes de reciente creación.

La incorporación de nuevas empresas al tejido empresarial es "un pilar básico para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía", ha subrayado al respecto el titular de Industria.

El programa Emprecan Plus se divide en cuatro líneas de ayudas que cubren gastos de constitución (registro, notaría y asesoría), gastos de puesta en marcha (alquiler, registro de marcas y patentes, diseño de imagen corporativa y página web, prototipos, acreditaciones, plan de marketing, etc); activos fijos (maquinaria, bienes de equipo, mobiliario, ordenadores, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, plataformas ecommerce, etc); y formación especializada (enseñanza formal en habilidades técnicas empresariales).

La línea de gastos de constitución cubre el 100% de los gastos considerados como elegibles con un límite de 500 euros por empresa; la de puesta en marcha tiene una intensidad del 60% y un máximo de 15.000 euros; activos fijos, 50% de intensidad y un máximo que se ha elevado a 50.000 euros; y formación especializada, 60% de intensidad y un máximo de 2.100 euros por empresa.

El objetivo es facilitar aquellas actuaciones que deba llevar a cabo el emprendedor para la constitución de su empresa, incentivar las primeras acciones que debe realizar para la puesta en marcha de su proyecto empresarial y para la ejecución del plan de inversiones proyectado en la nueva empresa, así como estimular e incentivar actividades relacionadas con la formación continua en áreas de difícil acceso en el marco formativo tradicional.

Junto a estas y otras ayudas a fondo perdido, SODERCAN pone a disposición de las personas emprendedoras un servicio de acompañamiento integral durante los primeros años de su andadura empresarial, desde la identificación de la oportunidad de negocio y validación de la idea a través de la elaboración de un plan de empresa, hasta la creación de la empresa y su posterior consolidación.