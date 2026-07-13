A información pública el anteproyecto de remodelación del área de servicio de Gornazo por 14,65 millones

Zona de la actuación - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SANTANDER, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el anteproyecto para remodelar el área de servicio de Gornazo, en el kilómetro 191 de la Autovía de la Meseta (A-67), en Miengo, para crear nuevos espacios de descanso y dotar al complejo de cargadores ultrarrápidos para vehículos eléctricos ligeros.

La actuación cuenta con un presupuesto estimado de 14,65 millones de euros (IVA incluido).

El anuncio ha sido publicado este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras lo cual se abrirá el proceso de información pública para recabar la opinión de la sociedad civil y ser posteriormente aprobado de manera definitiva.

Los trabajos prevén una renovación completa de la actual área de servicio, que supondrá la demolición de las estructuras comerciales actuales.

El complejo albergará cuatro cargadores ultrarrápidos por margen (ocho en total) con dos plazas de recarga por equipo. Cada conector ofrecerá una potencia mínima de 150 kW, permitiendo recargas eficientes en un tiempo estimado de 15 a 20 minutos.

Además, se mantendrá el suministro de combustibles tradicionales con la conservación de los depósitos existentes en buen estado de uso. Concretamente, la zona de vehículos ligeros contará con tres surtidores multiproducto (seis puntos de suministro simultáneo) y un surtidor de AdBlue, mientras que la zona de pesados dispondrá de un surtidor doble de gasóleo.

También el área de servicio contará con nuevos edificios de restauración. Concretamente, se construirá en cada margen de un edificio de 385 m2 con aforo para 50 personas, que integrará comedor, cocina, barra, tiendas, zonas de descanso y áreas verdes anexas conectadas por itinerarios peatonales seguros.

Además, habrá servicios avanzados al transporte profesional con espacios independientes de restauración y descanso para conductores profesionales que incluirán lavandería, duchas, vestuarios e instalaciones técnicas adaptadas.

El anteproyecto incorpora asimismo una redistribución inteligente de plazas de aparcamiento de espera y descanso en las proximidades de los puntos de recarga para facilitar la gestión de colas y garantizar la máxima comodidad y visibilidad a los usuarios.

Desde el Ministerio han explicado que los accesos y superficies de las nuevas instalaciones se han diseñado "de manera totalmente compatible" con las obras ya iniciadas del proyecto de trazado y construcción de la ampliación de capacidad de la Autovía A-67 en el Tramo Polanco-Santander.