A información pública la autorización y declaración de impacto ambiental de los parques eólicos Astillero 1 y 2

SANTANDER 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria ha abierto el periodo de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental de los anteproyectos de los parques eólicos Astillero 1 y Astillero 2, de 90 y 66,5 MW de potencia, respectivamente, y sus infraestructuras comunes de evacuación, promovidos por la empresas Green Devco Energy 10, S.L.U., y Green Devco Energy 8, S.L.U.

En total, el proyecto contempla 35 aerogeneradores de 113 metros de altura, con una inversión de 176,27 millones de euros, y afecta a los municipios de Liérganes, Penagos, Miera, San Roque de Río Miera, Villafufre, Santa María de Cayón, Saro, Villaescusa y El Astillero.

El parque eólico Astillero 1, con 87,69 millones de inversión, se localiza, principalmente, en los parajes conocidos como Pico Lamaría, Campo La Espina, Llana la Puerta, La Piedra, El Cuadrante, Lludios, Pico Pindio, Rascanio, Alto del Seluco, Maserón, Labarda y Loma de Serrazín, en los municipios de Liérganes, Penagos y Santa María de Cayón, y estará configurado por 20 aerogeneradores, con una potencia total instalada de 90 MW.

El Astillero 2, con una inversión de 18,21 millones, se ubica en la Sierra del Caballar, Peña del Sombrero, La Hoz, Peña de la Maza, Somo de Noja, La Matanza y Los Cerros, en los municipios de Santa María de Cayón, Villafufre, Saro, San Roque de Riomiera, Miera, Liérganes y Penagos, y estará configurado por 15 aerogeneradores, con una potencia total instalada de 66,5 MW.

También comprende la subestación 'SET La Piedra 30/220 kV', en Penagos, en los parajes conocidos como Campo Sierra y Monte, con trece circuitos subterráneos; la línea aéreo-subterránea a 220 kV, SET La Piedra 30/220 kV - SE Guarnizo 220 kV, anexa a la subestación de Astillero, cuyo trazado discurre por Penagos, Villaescusa y Astillero; y la subestación eléctrica Guarnizo 220 kV y LSAT SE Guarnizo 220 kV a SE Astillero a 220 kV, que se ubicará próxima a la subestación de Astillero y estará compuesta por un recinto en intemperie para la aparamenta de 220 kV y un edificio de control. Esta subestación se une, a su vez, con la subestación de Astillero 220 kV mediante dos líneas subterráneas.

Las evaluaciones ambientales de los dos parques eólicos se encuentran recogidas en los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental, cuyos trámites de información pública se inician con el anuncio publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Las personas interesadas pueden presentar alegaciones en el Registro General de la Delegación del Gobierno en Cantabria, o en las formas previstas por la ley, en el plazo de treinta días a partir del siguiente a su publicación.

Los anteproyectos de las instalaciones así como sus Estudios de Impacto Ambiental se pueden consultar en la Delegación del Gobierno en Cantabria o en https://run.gob.es/dxoProyectosIndustriaCantabria