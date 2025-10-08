A información pública desde este jueves y durante 30 días la ordenanza de ZBE de Santander

Archivo - Mapa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander someterá desde este jueves, 9 de octubre, a información pública la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, aprobada inicialmente el martes en el Pleno.

Los interesados en examinar el texto de la ordenanza y en presentar reclamaciones y sugerencias a la ordenanza podrán hacerlo durante un plazo de 30 días a contar desde este jueves.

Puede ser consultada en la página web del Ayuntamiento de Santander o solicitarse a través del correo electrónico: vialidad@santander.es.

El Pleno de Santander aprobó este martes inicialmente la ordenanza con los votos del PP, que tiene mayoría absoluta; la abstención del PSOE y el rechazo de Vox, PRC e IU.

Con esta ordenanza, se restringirá el acceso del tráfico a unos 200.000 metros cuadrados de la zona del Ensanche, en un perímetro delimitado al sur por las calles Calvo Sotelo y Paseo Pereda; al norte por las calles del Sol, Santa Lucía y Guevara, y al oeste por la calle Lealtad.

El área de influencia de la ZBE únicamente funcionará de 08.00 a 19.00 horas de lunes y viernes, con múltiples excepciones: residentes, trabajadores, propietarios de garajes, servicios esenciales, vehículos para personas con discapacidad y todos los que aparquen en el parking.