A información pública la nueva solicitud del parque eólico Alsa tras anular el TSJC la autorización concedida

Archivo - Parque eólico. Foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria somete a información pública durante 30 días la nueva solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa, declaración de utilidad pública y evaluación de impacto ambiental del parque eólico Alsa.

Este proceso de información pública por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y llega después de que en junio de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) anulara la autorización administrativa previa otorgada en febrero de 2023.

Tras dicha anulación, y "para asegurar el buen fin del proyecto", la promotora (Parque Eólico Alsa SLU) presentó en noviembre del año pasado una nueva solicitud de autorización, "cuyas características técnicas son parcialmente diferentes de la formulada en su día", se explica en el anuncio, abriéndose así un nuevo periodo de información pública para el proyecto de ejecución en su versión definitiva, así como toda la documentación asociada.

El proyecto afecta a los municipios de Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo, y tiene un presupuesto de 19,1 millones.

La potencia prevista es de 18 MW a través de cuatro aerogeneradores, cada uno de 4,5 MW proyectados en San Miguel de Aguayo.

El anuncio incluye la relación de propietarios, bienes, derechos afectados por el proyecto.

El órgano competente para autorizar la instalación y ante el que se puede obtener información, presentar observaciones, efectuar alegaciones o formular consultas es la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

En el plazo de información pública se puede consultar el anteproyecto de la instalación, el estudio de impacto ambiental y demás documentación relevante en el apartado "Información Pública" de la web de esta Dirección General de Industria, Energía y Minas: https://dgicc.cantabria.es/informacion-publica.

Igualmente, se dispone de una representación cartográfica del parque eólico en el Visualizador de Información Geográfica del Gobierno de Cantabria, activando la capa 'Energía': https://mapas.cantabria.es/