A información pública las nuevas Normas Marco de la Policía Local de Cantabria

Archivo - A información pública las nuevas Normas Marco de la Policía Local - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este miércoles la resolución de la Consejería de Seguridad por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública del decreto de las nuevas Normas Marco de la Policía Local de la comunidad, que avanza en la coordinación, homogeneización y mejora de las condiciones profesionales de las policías locales de la región.

Un proyecto que, según ha indicado el Gobierno, ha sido objeto de negociación durante más de año y medio en el seno de un grupo de trabajo impulsado por el propio Ejecutivo y formado por representantes sindicales y de los ayuntamientos.

La reforma de las Normas Marco de Policía Local está centrada en adaptar la normativa a la ley autonómica y a las novedades derivadas del nuevo proceso selectivo diseñado para estos cuerpos.

Estas normas desarrollan además los criterios básicos sobre la organización, funcionamiento, selección, promoción profesional, formación y régimen estatuario de los cuerpos de policía local.

Las normas vigentes, ha explicado la consejera del área, Isabel Urrutia, han quedado "obsoletas" y existían numerosas materias pendientes de actualización y regulación después de 23 años en vigor del actual reglamento.

Así, según Urrutia, el nuevo texto que sale hoy a información pública es una "reforma integral del texto normativo vigente para alinearlo a la ley autonómica", pero también "a los estándares actuales de la función pública y de la seguridad y, con ello, actualizar el modelo de policía local de Cantabria".

Igualmente, la también consejera de Presidencia ha valorado las mejoras en las condiciones laborales y de la carrera profesional de los agentes, junto al establecimiento de unos criterios comunes para una mejor organización y funcionamiento, obligando a que los reglamentos municipales se ajusten a estas normas marco.

"Contaremos con un modelo común más exigente", ha subrayado Urrutia, quien también ha valorado la modernización tecnológica y organizativa de estos cuerpos con una planificación técnica en detalle de los recursos humanos y medios informáticos más coordinados.

En este contexto, ha animado a los colectivos implicados a que presenten sus sugerencias en el periodo de información pública y ha apelado a la responsabilidad para conseguir el consenso necesario en el nuevo reglamento, cuya aprobación "no puede esperar más por ser fundamental para el futuro y mejora de los cuerpos de policía local de Cantabria".

Todos los interesados podrán consultar el proyecto de decreto y presentar alegaciones durante un periodo de 15 días hábiles, a contar desde este jueves 2 de julio. El documento estará disponible en las dependencias de la Dirección General de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Cantabria y en el Portal de Transparencia del Gobierno cántabro (http://participacion.cantabria.es), donde también se podrán registrar las alegaciones al texto.