Las infracciones penales bajan un 10% en Comillas en 2025 y los robos en locales un 75%

Junta Local de Seguridad - DELEGACIÓN

COMILLAS 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las infracciones penales han descendido más de un 10 por ciento en Comillas en 2025, ejercicio en el que la criminalidad convencional ha bajado un 1,3% y los robos con fuerza en establecimientos un 75%.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha presidido este martes la Junta Local de Seguridad junto a la alcaldesa de la villa, Teresa Noceda.

Entre los datos analizados en la reunión, destaca que el año pasado no se registró ningún robo con fuerza en viviendas, ni sustracciones de vehículos a motor.

En cuanto a los delitos contra las personas, se reducen los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias un 50%.

En el encuentro, celebrado en el Ayuntamiento, también han participado el jefe de la Guardia Civil en Cantabria, el coronel Jorge Bodelón, y otros mandos del cuerpo, así como responsables de la Policía Local.

Casares ha destacado el "extraordinario" trabajo que desarrollan la Guardia Civil y la Policía Local en Comillas, con dispositivos coordinados que se traducen en los buenos resultados que en seguridad ciudadana del municipio.

Precisamente, en la Junta se han abordado los previstos para las fiestas del Santo Cristo del Amparo, principales festejos del municipio y que se celebrarán este año del 10 al 20 de julio.

Tanto el delegado del Gobierno como la alcaldesa han puesto en valor la colaboración y coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local para garantizar la seguridad ciudadana en Comillas.