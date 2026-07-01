Ingecid, Pyme del Año 2026 de Cantabria por transformar el conocimiento en innovación - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Ingecid, dedicada a ingeniería avanzada y consultoría tecnológica, ha recibido el Premio Pyme del Año 2026 de Cantabria, como un caso de éxito empresarial basado en el conocimiento y la innovación. Nacida en 2009 como una spin-off vinculada a la Universidad de Cantabria, ha transformado el conocimiento científico y tecnológico en una compañía competitiva a nivel internacional, que genera empleo altamente cualificado en la región.

Ingecid ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años y tiene proyectos en sectores estratégicos como energía, infraestructuras críticas e industria. Asimismo, desarrolla soluciones avanzadas para proyectos complejos, combinando tecnología propia y un firme compromiso con la I+D+i.

La sede territorial del Banco Santander ha acogido este miércoles el acto de entrega del galardón concedido por la Cámara de España y el Banco Santander, en colaboración con las Cámaras de Comercio de Cantabria y Torrelavega y El Diario Montañés.

El CEO de Ingecid, Jokin Rico, ha sido el encargado de recoger el premio, que celebra su décima edición y valora aspectos clave de la contribución de las pymes a la sociedad y a la economía, como la creación de empleo, la formación del talento y la innovación.

Rico ha señalado que esta era una de las últimas oportunidades para recibir este premio porque Incecid tiene el objetivo de convertirse en una empresa grande, gracias el crecimiento en países como Chile, Noruega, Sudáfrica, Estados Unidos o Alemania y en su centro neurálgico de Cantabria. Además, ha puesto en valor a las personas, que son "las que merecen los premios".

RECONOCIMIENTOS

Además del Premio Pyme del Año 2026 de Cantabria, se han concedido una Mención Especial 'Legado Empresarial', con motivo del décimo aniversario del Premio; y cuatro accésits en las categorías de Formación y Empleo; Innovación y Digitalización; Internacionalización; y Pyme Sostenible.

La Meción Especial ha reconocido la trayectoria y contribución de Ascensores IMEM al desarrollo económico y social de Cantabria. Fundado en 1968, es uno de los principales fabricantes de ascensores de Europa, desarrolla su actividad de diseño y fabricación en Santander, exporta prácticamente toda su producción y comercializa sus soluciones en más de 65 países.

En la categoría de Formación y el Empleo, se ha otorgado el accésit a Conservas Arlequin; el Accésit de Innovación y Digitalización ha recaído en Degima; el de Internacionalización, en Julio Cabrero y Compañía; y el de Pyme Sostenible, en Bath Collection.

El acto ha contado con la presencia de los presidentes de las Cámaras de Comercio de Cantabria y de Torrelavega, Tomás Dasgoas y Carlos Augusto, respectivamente; el director de Territoriales de España de Banco Santander, Manuel Iturbe; el presidente de El Diario Montañés, Luis Revenga; y el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti.

Dasgoas ha subrayado que el Premio PYME del Año es un reconocimiento "sincero" al esfuerzo de las más de 30.000 pymes de Cantabria y ha puesto en valor las 27 candidaturas presentadas, una cifra que, a su juicio, refleja "la vitalidad" de las empresas cántabras.

Por su parte, el consejero ha señalado que las pymes "tienen una importancia capital" e impulsan el crecimiento económico y el empleo "desde la cercanía, el trabajo duro y la perseverancia". También ha indicado que, "además de riqueza y empleo aportan arraigo valores y esfuerzo".

PREMIO PYME DEL AÑO

Ingecid concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2026, mientras que también optarán al Premio Nacional, pero en sus respectivas categorías, los ganadores de los cuatro accésits.

El Banco Santander y la Cámara de Comercio de España crearon el Premio Pyme del Año en 2017 para reconocer el desempeño y la labor de las pequeñas y medianas empresas como creadoras de empleo y riqueza.

Además, pretende dar visibilidad al esfuerzo diario de los empresarios que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo económico del territorio.

El premio está dirigido a pequeñas y medianas empresas de menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros.