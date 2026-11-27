Archivo - Centro penitenciario de El Dueso en Santoña - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El asesino confeso de la mujer de Bullas (Murcia), el cual es natural de Santander, ha ingresado en la prisión de El Dueso (Santoña) tras haberse entregado el jueves de forma voluntaria ante la Jefatura Superior de Policía Nacional de Cantabria y reconocido autor de los hechos en su primera declaración ante los agentes.

A última hora de la tarde del jueves, pasadas las 19.15 horas, el detenido fue puesto a disposición judicial, concretamente ante la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander que se encontraba realizando funciones de guardia.

La jueza decretó su ingreso en prisión, medida que se hizo efectiva el mismo jueves, según ha podido saber Europa Press por fuentes de la investigación.

El presunto autor del asesinato de Verónica, la mujer de 32 años hallada muerta el miércoles con signos de violencia por arma blanca en una vivienda de Bullas, emprendió la huida después del suceso.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia, primero se desplazó desde Bullas hasta Mula --no consta el tipo de vehículo que utilizó-- donde cogió un autobús --cuyo destino no ha transcendido--.

Por su parte, el delegado del Gobierno de Cantabria, Pedro Casares, confirmó que el sospechos viajó en tren hasta Cantabria, donde vive su familia paterna, y se entregó en Santander a la Policía.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, explicó que no constaban denuncias previas de la mujer contra él y que tampoco figuraba en VioGén en relación con esta pareja.

No obstante, la víctima había estado incluida anteriormente en este sistema por una relación sentimental anterior, cuya expareja se encuentra en prisión.

La mujer tenía dos hijas menores de edad que, según según Lucas, "se encuentran perfectamente protegidas". "Tanto el Ayuntamiento de Bullas como la comunidad autónoma están siguiendo el procedimiento que establece la ley para darle todos los derechos y todas las garantías para que sufrán lo menos posible".