El TUS inicia este martes el horario general de invierno con ajustes en varias líneas

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SANTANDER, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander (TUS) pone en marcha desde este martes, 1 de septiembre, el nuevo horario general de invierno, que estará vigente hasta junio de 2027 y que introduce diferentes ajustes en líneas, recorridos y frecuencias para atender las necesidades de movilidad de los ciudadanos una vez finalizado el horario especial de verano.

El concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, ha explicado que la entrada en vigor del horario general permite adaptar nuevamente el servicio a la actividad habitual de la ciudad y, especialmente, a las necesidades de movilidad derivadas del inicio del curso.

"Seguimos adaptando el transporte urbano a las necesidades de los santanderinos, reforzando los servicios allí donde aumenta la demanda y facilitando los desplazamientos diarios en transporte público", ha señalado.

De esta forma, comienza el horario general para el periodo septiembre 2026-junio 2027 con diferentes novedades en las rutas y horarios de los autobuses urbanos.

Las líneas Central, L-1, L-2, L-6c1, L-6c2, L-7c1, L-12, L-13 y L-18 mantendrán sus recorridos sin variaciones respecto al periodo anterior.

En el caso de las líneas 3 y 4, como en años anteriores, recuperan sus trayectos hasta la Universidad de Cantabria.

La línea 3 establecerá cabeceras en el Rectorado de la Universidad, con recorrido de ida y vuelta por el túnel de Tetuán, y en Paseo de Pereda 35, además de mantener su cabecera habitual en Ojaiz.

Por su parte, la línea 4 tendrá también cabeceras en el Intercambiador del Sardinero y en el Rectorado, realizando todos sus trayectos de ida y vuelta por la avenida Reina Victoria, además de mantener la cabecera habitual en el Barrio Pesquero.

Las líneas 5c1 y 5c2 dejarán de bajar al Sardinero durante los días laborables y mantendrán este recorrido únicamente los sábados, domingos y festivos.

La línea 7c2 recupera sus recorridos iniciales por el túnel de Tetuán para prestar servicio a la Universidad y retomará su trayecto habitual por el Sardinero a partir de la salida de las 09.03 horas desde Luis Quintanilla Isasi.

Por su parte, la línea 11 mantiene los horarios establecidos durante el verano, con las primeras salidas desde Plaza de Italia a las 07.33 horas y desde Valdecilla a las 07.35 horas.

La línea 12 recupera los servicios de refuerzo para atender el incremento de la demanda asociado al inicio del curso escolar y mantiene, además, el aumento de servicios con salidas a las 06.45 y 07.00 horas desde Carrefour.

La línea 14, que conecta Plaza de las Estaciones, Valdecilla y Paseo de Altamira, vuelve a su recorrido habitual, dejando de prolongar su trayecto hasta la playa de Los Peligros y establece nuevamente su cabecera de inicio y fin en la calle Cádiz.

Por su parte, la línea 15 finalizó ayer, 31 de agosto, su servicio correspondiente a la temporada de verano; y como novedad, la línea 16 amplía su horario de servicio durante los sábados y funcionará desde las 08.20 hasta las 21.45 horas, con una frecuencia de 30 minutos.

La línea 17 deja de bajar hasta la Virgen del Mar y finaliza sus recorridos en Ciriego y Corbán.

En cuanto a las líneas 24c1 y 24c2, realizarán sus recorridos de los días laborables por el túnel de Tetuán. Los sábados, domingos y festivos mantendrán el recorrido por la avenida Reina Victoria hasta el 13 de octubre. A partir de esa fecha, como novedad, ambas líneas mantendrán el servicio tanto los sábados como los domingos.

SERVICIOS UNIVERSITARIOS, ESCOLARES Y NOCTURNOS

Coincidiendo con el inicio del curso, el próximo 7 de septiembre comenzará el servicio Intermodal a la Universidad, mientras que el 8 de septiembre se pondrá en marcha el servicio de Institutos, para atender los desplazamientos de estudiantes.

También los autobuses nocturnos recuperan su horario general. Este servicio se realizará los viernes y sábados: la N-1 circulará por El Somo en dirección a Corbán y la N-3 llegará hasta la cabecera de Ojaiz en todos sus trayectos.

Con el objetivo de facilitar a los usuarios toda la información sobre el nuevo horario, el TUS ha editado 10.000 librillos, que se distribuirán en la Oficina de Atención Ciudadana del Edificio La Paz, en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento y en la Oficina de Turismo de Jardines de Pereda.

Además, la información está disponible en la web del Servicio Municipal de Transportes Urbanos http://www.tusantander.es/