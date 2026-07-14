Una inquilina de 61 años amenaza al casero con varios cuchillos y tijeras e intenta apuñalarlo en Santander

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este domingo a la inquilina de un piso de la calle Marqués de la Hermida por amenazar a su casero con varios cuchillos y tijeras e intentar apuñalarlo.

Según ha informado este martes el Cuerpo, la mujer, de 61 años, fue detenida sobre las 18.30 horas por un supuesto delito de amenazas con arma blanca.

El 092 recibió la llamada del propietario de un piso, de 49 años, quien, muy nervioso, relató que una inquilina del inmueble le había amenazado con varios cuchillos y tijeras, llegando incluso a lanzarle varias puñaladas en la zona abdominal, tras una fuerte discusión en domicilio. Todos los hechos sucedieron en presencia de un testigo.

La Policía ha instruido diligencias judiciales por un supuesto delito de contra la libertad, más concretamente por amenazar con un arma blanca e intentar apuñalar.