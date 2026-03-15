Las inscripciones para los campus de Semana Santa de los centros cívicos de Santander se abren este lunes

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SANTANDER 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las inscripciones para participar en los campus de actividades y talleres para niños que se desarrollarán en seis centros cívicos de Santander con motivo de las vacaciones escolares de Semana Santa se abrirán este lunes, 16 de marzo, hasta el viernes 20.

Los interesados pueden dirigirse a cada centro cívico --Mercedes Cacicedo (San Román), Cazoña, María Cristina, Tabacalera, Camarreal y Juan de Santander-- o llamar por teléfono a los mismos.

Así lo ha anunciado en nota de prensa la concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez, quien ha explicado que el Ayuntamiento sigue dando alternativas de conciliación para las familias que trabajen durante los días no lectivos y de ocio para los más pequeños.

Los seis campus se llevarán a cabo del 30 de marzo al 1 de abril en horario de mañana, con diferentes opciones de horarios para que cada familia elija el que más se adapte a su situación, y consistirán en la realización de talleres de manualidades, de baile, de pintura y juegos dirigidos.

En cuanto a las inscripciones, en el caso del campus de San Román, se llevará a cabo desde la propia Concejalía de forma que, de haber más solicitudes que plazas, habrá un sorteo público.

Por su parte, los campus de Cazoña, María Cristina, Tabacalera, Camarreal y Juan de Santander los organizan entidades colaboradoras.

Toda la información está disponible en la web del Ayuntamiento www.santander.es y en www.centroscivicossantander.com, además de actualizada en las redes sociales de @barriosdesantander (Instagram y Facebook).