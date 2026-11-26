Archivo - Imagen de archivo de un trabajador. - JCYL - Archivo

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria entre enero y octubre de 2026 ha permitido aflorar más de 13,2 millones de euros en fraudes y sanciones, y ha regularizado la situación laboral de más de 1.700 trabajadores.

Así lo ha destacado este jueves el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, antes de la reunión de la Comisión Operativa de Cantabria de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que se ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas entre enero y octubre de 2026 en materia de prevención de riesgos laborales, empleo y relaciones laborales, seguridad social, economía irregular y extranjería.

Además, durante la reunión también se ha aprobado la planificación inspectora para 2027, que contempla la puesta en marcha de 123 campañas y la ejecución de 7.708 órdenes de servicio en la Comunidad Autónoma.

En el encuentro, que se celebra anualmente en estas fechas, ha participado el secretario general de la Delegación del Gobierno, Santiago García; y el director general del Gobierno de Cantabria, Jaime Alonso, junto el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez.

En concreto, en el ámbito de la Seguridad Social, la Inspección ha desarrollado 34 campañas y realizado 3.978 actuaciones, de las que 2.213 estuvieron relacionadas con faltas de afiliación o alta de trabajadores.

Las actuaciones inspectoras han permitido detectar 336 infracciones, con sanciones por importe de más de un millón de euros. Además, se han emitido 117 requerimientos, principalmente vinculados a diferencias de cotización.

Las principales irregularidades detectadas se refieren a la falta de afiliación y alta de trabajadores por cuenta ajena, incumplimientos relacionados con prestaciones del sistema y obligaciones de colaboración con la Seguridad Social.

Los expedientes liquidatorios tramitados alcanzan un importe de 9,2 millones de euros, reflejo de la intensa labor desarrollada para garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones empresariales.

Por su parte, las actuaciones en materia de economía irregular y extranjería se han desarrollado a través de 14 campañas inspectoras centradas en sectores productivos estratégicos y en cuestiones transversales como los falsos autónomos, las plataformas digitales, los becarios o el comercio electrónico. En este ámbito se han realizado 206 actuaciones, que han dado lugar a 132 infracciones y a sanciones por importe de 962.794 euros.

Las principales irregularidades detectadas están relacionadas con incumplimientos en materia de extranjería y con las obligaciones documentales de los empresarios.

Mientras que en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, la Inspección de Trabajo ha desarrollado 35 campañas específicas dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

En total, se han realizado 7.241 actuaciones inspectoras, principalmente relacionadas con las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo (1.852 actuaciones), la evaluación de riesgos (958), la formación de los trabajadores (600) y la vigilancia de la salud (513).

Asimismo, se han emitido 2.186 requerimientos para la subsanación de deficiencias detectadas, con especial incidencia en la evaluación de riesgos y la planificación preventiva, y se han tramitado 238 denuncias presentadas por trabajadores y agentes sociales.

La principal causa de incumplimiento detectada en Cantabria continúa siendo la relacionada con la formación e información de los trabajadores en materia preventiva. Como resultado de la actividad inspectora, las sanciones propuestas han alcanzado los 1,5 millones de euros.

En materia de empleo y relaciones laborales, se han desarrollado 33 campañas, centradas en aspectos como la contratación, las condiciones de trabajo, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el control de ayudas públicas de fomento del empleo.

La actividad inspectora ha dado lugar a 1.957 actuaciones, destacando las relacionadas con la contratación laboral (899), el tiempo de trabajo (402) y los salarios, recibos y finiquitos (233).

Como consecuencia de las actuaciones realizadas, se han emitido 285 requerimientos y se ha logrado la transformación en indefinidos de 427 contratos que se encontraban en situación irregular. También se han atendido 454 denuncias presentadas por trabajadores o representantes sociales.

El control del tiempo de trabajo y del registro de jornada continúan siendo el principal foco de incumplimientos detectados, seguido por las irregularidades en materia de contratación y salarios. En este caso, las sanciones impuestas ascienden a 443.248 euros.

ACTUACIONES PARA 2027

Durante la reunión también se ha aprobado la planificación inspectora para 2027, que contempla la puesta en marcha de 123 campañas y la ejecución de 7.708 órdenes de servicio en la Comunidad Autónoma.

Se han planificado actuaciones de prevención de riesgos en materia de condiciones meteorológicas adversas, construcción o en investigación especial de accidentes leves.

En materia laboral se actuará preferentemente en el control de tiempo de trabajo y registro de jornada, contratación, salarios y centros especiales de empleo.

En el área de la Seguridad Social, la lucha contra el fraude, contra el empleo irregular, la falta de cotización o diferencias en la misma serán los ejes básicos de actuación.

Finalmente, en materia de economía irregular, se actuará en sectores de actividad con situaciones irregulares, becarios, plataformas y comercio electrónico, falsos autónomos y actuaciones coordinadas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).