Inspección de Trabajo detectó 1.062 infracciones en 2025 y recauda más de 2 millones

SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) detectó en 2025 en Cantabria un total de 1.062 infracciones, que han afectado a 4.544 personas, y ha recaudado más de 2 millones de euros (2.041.656) para las arcas públicas.

En total, la ITSS realizó 3.753 actuaciones el año pasado frente a las 3.295 marcadas como objetivo, que se centran en la prevención de riesgos laborales y el empleo y relaciones laborales.

En el desglose de las actuaciones por temáticas, el organismo inspector llevó a cabo 2.053 actuaciones, frente a las 1.779 previstas, en materia de prevención de riesgos laborales.

Y en lo que se refiere al empleo y las relaciones laborales, el año 2025 culminó con la transformación de 895 contratos, el 42,5% del total de contratos revisados -2.115-.

Estos resultados, de los que ha dado cuenta CCOO, han sido presentados en la reunión de la Comisión de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que se han analizado las actuaciones del organismo en 2025.

"MÁS MEDIOS Y PERSONAL"

Tras conocer las actuaciones realizadas por el organismo en 2025, CCOO ha denunciado que "los incumplimientos por parte de las empresas siguen a la orden del día".

La secretaria de Empleo de CCOO, Laura Lombilla, ha lamentado que el sindicato "tenga que recurrir constantemente" a la presentación de denuncias ante la Inspección de Trabajo, ante "el aumento del fraude y la ilegalidad en cuestiones tan básicas como cotización, salarios, contratación, condiciones de trabajo y seguridad y salud".

"Han aumentado los incumplimientos en temas que creíamos superados, como por ejemplo, que haya personas trabajadoras que no están dadas de alta o personas que cotizan por la mitad de la jornada y no por la que realmente trabajan", ha apuntado.

Para la secretaria de Empleo de CCOO, "el elevado número de infracciones en 2025 es el fiel reflejo de la falta de compromiso de las empresas con la legislación laboral y las condiciones de los y las trabajadoras y pone sobre la mesa que los incumplimientos siguen a la orden del día".

En este sentido, el sindicato ha reclamado más medios y personal para la Inspección de Trabajo. "Tanto la plantilla como los medios técnicos de los que disponen no son suficientes para atajar toda la situación de precariedad que vive nuestro mercado de trabajo y que sufren las personas trabajadoras", ha aseverado.

"Desde CCOO seguiremos vigilantes para denunciar todos aquellos casos de fraude en la contratación para que se respeten los derechos de las personas trabajadoras", ha concluido.