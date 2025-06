La integración ferroviaria de Santander estará operativa en 2030, costará 330 millones y se licitará este año

Igual y Media denuncian la "falta de lealtad institucional" del Estado por adelantar la información a un medio de comunicación

SANTANDER, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La integración ferroviaria de Santander estará operativa en 2030, la inversión se elevará hasta los 330 millones de euros y estará dividida en cuatro proyectos que se empezarán a licitar este mismo año.

Así lo han anunciado la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media, en declaraciones a la prensa en el Ayuntamiento de la capital tras participar este miércoles en la Delegación de Gobierno en la Comisión de Seguimiento Ferroviaria.

El coste de total de la integración de las vías del ferrocarril a su paso por el centro urbano de la capital se elevará a 329,62 millones de euros (sin IVA) de los que 211,40 millones corresponden a las obras ferroviarias que financiará el Ministerio de Transportes, a través de Adif, y el resto, 118,21 millones del resto de actuaciones que se pagarán conjuntamente entre el Estado, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander.

Concretamente, el Estado afrontará el 50% de esos 118,21 millones (59,1), el Ejecutivo autonómico pondrá otro 30%, 35,46 millones; y el Consistorio abonará 23,64 millones, el restante 20%.

Tanto la alcaldesa como el consejero han detallado que sus administraciones presupuestarán sus fondos en los ejercicios de 2027, 2028 y 2029.

En cuanto al desarrollo de los proyectos, primero se ejecutará el edificio de oficinas que costará 24,42 millones, que se licitará este año y la previsión es que las obras comiencen en el primer cuatrimestre de 2026 con un plazo de ejecución de 24 meses.

El segundo será la ampliación del edificio de viajeros que se prevé empezar a ejecutar en el segundo trimestre de 2026 con un plazo de 26 meses y, posteriormente, en dos proyectos, la unificación de la playa de vías y la cubrición, la "gran obra que dará un cambio definitivo a Santander", que arrancará en el tercer trimestre de 2027 con un plazo de 31 meses.

Todo ello quedará recogido en un nuevo convenio para integración ferroviaria o una adenda al vigente, ha detallado Igual que, junto al consejero Roberto Media, ha destacado el "desbloqueo" y próximo inicio de esta importante actuación para Santander.

DENUNCIAN "DESLEALTAD INSTITUCIONAL"

Han dicho que se trata de una "gran noticia" para la capital cántabra pero han criticado que ha quedado "empañada" y "deslucida" por la "deslealtad institucional" por parte del Gobierno de España al Ayuntamiento de Santander y al Gobierno de Cantabria.

Y es que, pese al "acuerdo y consenso" en este proyecto de todas las administraciones, Igual ha reprochado que se han filtrado los detalles a un medio de comunicación (la cadena SER ha informado de ello pasadas las 7.30 horas) dos horas antes de que tuviese lugar la reunión de la Comisión de Seguimiento Ferroviaria.

Igual ha lamentado el "desprecio institucional máximo" que han padecido el Ayuntamiento y el Gobierno cántabro en esa Comisión de Seguimiento de la que se había acordado con el Ministerio informar conjuntamente de los avances en la integración ferroviaria, un acuerdo que no se ha materializado por "la faltad de respeto" padecida por las administraciones local y regional, que han lamentado que la reunión al final ha sido "innecesaria" y además "muy tensa".

La alcaldesa ha enfatizado que "no vamos a consentir" ni "dejar pasar" lo que ha ocurrido este miércoles y que distorsiona el "trabajo leal" que se ha venido realizando durante mucho tiempo y con muchas reuniones por parte del Ayuntamiento y del Ministerio en este gran proyecto para la ciudad. "Una buena noticia para la ciudad manchada por la mala política", ha considerado.

"El Ayuntamiento no puede permitir que, sin que todavía nos hubiesen contado nada en la reunión, la información ya la tuviesen los medios de comunicación", ha rechazado, y ha asegurado que está "sorprendida" por lo acontecido pero, especialmente, se siente "dolida y defraudada" por el trato no a ella sino a los santanderinos.

Igual ha expresado que esta forma de proceder por parte del Ministerio de Transportes --fuentes de este departamento han adelantado la información-- "no es la política que me gusta" y ha señalado que ella no ha sido elegida alcaldesa para que "me pegue con nadie pero menos para dejarme pisar por nadie". "No lo vamos a tolerar", ha apostillado.

Ha asegurado que tanto ella como Media han valorado levantarse e irse de la reunión de la Comisión pero no lo han hecho por respeto a los santanderinos y los cántabros y a los técnicos de Adif que han trabajado en este "buen proyecto" para Santander, pero lo que sí han hecho es hacer constar en el acta del encuentro el "ninguneo a nuestra lealtad institucional".

También ha criticado que, pese a lo ocurrido, la delegada del Gobierno de España en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, "no ha abierto la boca" en la reunión y "solo al salir y ya fuera" les ha indicado tanto a ella como al consejero que "no sabía nada" del adelanto de la información a un medio de comunicación.

"DÍA TRISTE" POR SER "INSULTADOS"

Una explicación que han cuestionado tanto Igual como Media, que ha denunciado que se haya "insultado" a las dos administraciones y transformado en un "día triste" lo que prometía ser una jornada "alegre" con un gran paso en un proyecto que "transformará Santander".

"La falta de lealtad institucional que se ha producido hoy es intolerable. El insulto que se ha hecho a estas dos administraciones no es de recibo, más cuando pagamos el 50% de la actuación", ha enfatizado el consejero de Fomento, que también ha criticado al secretario general del PSOE, Pedro Casares, que "ya puso un tweet cuando no había empezado la reunión".

El consejero se ha referido a las explicaciones de la delegada del Gobierno al término del encuentro. "Ha dicho que ni lo sabía ni tenía conocimiento de lo que ha pasado. Miente. La delegada del Gobierno lo sabía y tenía conocimiento, por eso no ha querido que eso constara en acta. Ha sido como un mueble más de la reunión. No ha abierto la boca porque sabía que lo que hoy ha hecho no es de recibo", ha dicho.

Media ha criticado que "ya llueve sobre mojado" porque "no es la primera vez" que algo así ocurre. Así, ha recordado que, en una reunión con el secretario de Estado de Transportes se adelantó la información que les iba a trasladar a él y al consejero de Industria, Eduardo Arasti, e igual pasó en la Mesa Ferroviaria o en un Sectorial de Vivienda, y ha reiterado su rechazo a "esa forma poco decorosa de hacer política".

"Es vergonzoso y hoy hemos puesto la guinda", ha espetado Media, para quien es "una verdadera pena y desgracia" que haya quienes utilizan las instituciones de "forma mezquina y rastrera" y además no trasladen "ni una disculpa". Pese a ello, ha insistido en que los representantes del Ayuntamiento (alcaldesa, concejales y técnicos) y del Gobierno (consejero y directores generales) han permanecido en la reunión por "responsabilidad con aquellos que nos han votado".