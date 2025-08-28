Interrumpidos los trenes entre Bezana y Mogro por la incidencia de un Cercanías en Mortera

Archivo - Paso a nivel en Bezana - AYUNTAMIENTO SANTA CRUZ DE BEZANA - Archivo

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio ferroviario de la línea de ancho métrico Santander-Cabezón de la Sal está interrumpido entre Bezana y Mogro por la incidencia de un Cercanías.

Según han informado fuentes de Adif a Europa Press, dicha incidencia se ha producido a las 21.00 horas y el convoy ha quedado parado "por inutilidad de su autopropulsado", han apuntado desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

Aunque la avería se ha registrado esta noche, según la empresa pública, a media tarde había publicado un mensaje en la red social X (en la cuenta @InfoAdif) según el cual la misma línea estaba igualmente cortada al tránsito de trenes en los mismos puntos, de nuevo a causa de una incidencia técnica de un Cercanías en Mortera.