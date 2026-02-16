Investigada una conductora que cuadruplicaba la alcoholemia que chocó contra un coche y no dejó los datos

Archivo - Policías locales de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha investigado a la conductora de un turismo, de 25 años, que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia y que chocó contra un coche que estaba aparcado y no dejó los datos de contacto. La dueña del vehículo siniestrado fue a la mañana siguiente a Comisaría a denunciar los daños.

Sobre las 6.15 horas del domingo, en la calle Alta, los agentes dieron el alto a un turismo con señales evidentes de haber tenido un accidente de circulación poco antes.

La conductora dijo que no sabía a qué se debían los daños y los policías le hicieron la prueba de alcoholemia, que dio positivo al superar en más del cuádruple la tasa permitida.

El domingo por la mañana acudió a Comisaría la propietaria de un turismo que había encontrado con un fuerte golpe y los agentes comprobaron que los daños de ambos vehículos coincidían.

Por ello, se han instruido diligencias judiciales contra la conductora, en calidad de investigada no detenida, por un supuesto delito contra la seguridad vial.

También, el viernes por la noche, en la calle Los Alcornoques, la Policía dio el alto a un turismo que circulaba con signos de haber sufrido un accidente de tráfico. El conductor, de 52 años, dijo que poco antes se había salido de la vía, lo que había causado los daños.

El hombre superaba en más del doble la tasa permitida de alcohol por lo que se instruyeron diligencias judiciales, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.