Investigado por ir en patinete pese a carecer de carné, necesario para conducir un vehículo como el suyo

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SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander investiga a un hombre de 39 años por conducir un patinete eléctrico y carecer del carné necesario para circular con vehículos de las características del suyo, que fue retirado por una grúa al depósito de Ojáiz.

La intervención tuvo lugar a la una de la pasada madrugada en la calle Madre Soledad de la ciudad. Los agentes solicitaron la documentación al implicado que acababa de ser observado circulando por la citada vía una velocidad superior a 25 kilómetros por hora, que es la máxima para vehículos de movilidad personal y, por tanto, sería necesario el permiso de conducción AM o superior para conducirle, dadas sus características técnicas, potencia y velocidad máxima.

Los policías comprobaron que carecía del mismo, por lo que instruyeron diligencias judiciales, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial.

Por otro lado, a las 17.55 horas del lunes se registró un accidente en la calle Leonardo Torres Quevedo de Santander, donde colisionaron un turismo y una motocicleta y resultó herido este último conductor, de 33 años. Fue auxiliado por agentes de Atestados y atendido por una ambulancia del 061, que le trasladó al Hospital Valdecilla.