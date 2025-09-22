Investigado en Santander un conductor sin carné y ni seguro, que llevaba cocaína y dio positivo en cannabis

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha instruido diligencias judiciales, en calidad de investigado no detenido, contra un conductor de 59 años que circulaba sin carné y con el seguro obligatorio caducado, llevaba cocaína y dio positivo en cannabis.

Los hechos tuvieron lugar este lunes, a la 1.00 de la madrugada en la calle de Arriba, cuando los agentes, durante un control preventivo, solicitaron la documentación al conductor y comprobaron que no tenía permiso de circulación por pérdida total de puntos y no había procedido a la recuperación de la licencia en el plazo establecido.

Durante la actuación, también se incautaron de un envoltorio que contenía cocaína, y además, el conductor dio positivo en cannabis, ha informado la Policía Local en un comunicado.

Por otro lado, miembros de la Policía de Santander han instruido este domingo diligencias judiciales, en calidad de investigados no detenidos, contra otros dos conductores, uno por circular ebrio y el otro sin carné.

El primero de ellos, de 41 años y que superó en más del doble la tasa de alcohol, fue observado circulando por el Paseo Altamira de forma irregular, desviándose progresivamente hacia la izquierda e invadiendo el carril izquierdo, de modo que un vehículo que circulaba en sentido contrario tuvo que pegar un volantazo para evitar colisionar frontalmente.

Mientras que el segundo, de 22 años y sin permiso de conducir, fue identificado después de que los agentes observaran que el coche con el que circulaba presentaba un deterioro evidente, con numerosos golpes, ópticas rotas y piezas sujetas con bridas.