Investigado por superar en más del triple la tasa de alcohol tras estar a punto de chocar contra unos cubos de basura

SANTANDER 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander investiga a un conductor de 45 años que esta madrugada superó en más del triple la tasa de alcohol permitida tras circular con su vehículo de forma irregular y estar a punto de colisionar con unos cubos de basura.

El suceso tuvo lugar a las 5.15 horas en la calle Lope de Vega, cuando los agentes observaron a un turismo que iba por la vía sin seguir una trayectoria rectilínea y que casi choca contra los contenedores.

Tras ser interceptado, se le solicitó la realización de la prueba de alcoholemia que resultó positiva en más del triple.

Por ello, los policías instruyeron las preceptivas diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por un supuesto delito contra la seguridad vial. El vehículo fue retirado por una grúa urbana al Depósito Municipal de Ojaiz.

Además de éste, la Policía Local también investiga a otros dos conductores, de 39 y 28 años, que hoy superaron en más del doble la tasa de alcohol. En el caso del primero, que fue interceptado después de saltarse un semáforo en rojo en la calle Casimiro Sainz, también dio positivo en cocaína, THC y anfetaminas.

En cuanto al segundo, los agentes pudieron interceptarlo gracias a una llamada a la sala del 092 que informó de que un conductor que circulaba por el Paseo de Pereda había salido del aparcamiento de la calle Castelar con signos de encontrarse bebido.

Por otra parte, otros cinco conductores de coches han dado positivo en alcoholemia: cuatro en el transcurso de controles preventivos, más una mujer de 61 años implicada esta noche en una colisión con otro vehículo en la calle La Universidad, según ha informado la Policía.