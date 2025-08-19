Investigado por tener en su vivienda de Santander una pitón que se escapó por una ventana

Pitón que tenía un hombre en su vivienda de Santander sin autorización y que se escapó del domicilio por una ventana - GUARDIA CIVIL

La serpiente, que no es venenosa, descendió por un canalón de la fachada hasta el suelo, desde donde reptó a una urbanización cercana

SANTANDER, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria investiga a un vecino de Santander por tener una serpiente en su vivienda sin autorización. En concreto, una 'pitón diamantina', que se escapó del domicilio por una de las ventanas.

Los agentes han instruido diligencias por un presunto delito de tenencia de especie protegida contra el dueño del ejemplar tras el aviso de la Policía Local sobre la existencia del mismo en una urbanización de la ciudad.

Ante esto, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Benemérita se hizo cargo de la investigación para poder localizar al propietario del animal.

Cuando los efectivos se entrevistaron con él, averiguaron que la serpiente (que no es venenosa) se había escapado de la vivienda por una de las ventanas y que había descendido por uno de los canalones de la fachada hasta llegar al suelo.

Desde allí, la pitón reptó hasta llegar a una urbanización cercana, donde fue vista y recuperada por su dueño. Quedó bajo custodia de su propietario a expensas de que un centro de rescate se haga cargo del animal.

El hombre está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la flora, fauna y animales domésticos, por la tenencia sin autorización de una especie protegida, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), ha informado el instituto armado en un comunicado.