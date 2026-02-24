Investigado un vecino de Castro que se quedó con gran parte de las vallas de cierre de ganado robadas en Guriezo

Recuperación de las vallas - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha instruido diligencias en calidad de investigado a un vecino de Castro Urdiales de 65 años por quedarse con gran parte de las vallas de cierre de ganado que habían sido robadas en Guriezo, un hecho por el que ya se instruyeron diligencias contra dos hombres por la presunta sustracción de las mismas.

Se han recuperado 13 de las 20 vallas cuyo robo ese había denunciado, que se han localizado en una cuadra y finca anexa del municipio de Castro Urdiales. Tras su recuperación, fueron trasladadas al Acuartelamiento de la Guardia Civil de Guriezo, que continúa con las diligencias, donde fueron recogidas por su propietario.

A principios de enero, la Guardia Civil de Guriezo supo que se habían robado una veintena de vallas utilizadas para el cierre de ganado valoradas en unos 2.000 euros.

La investigación determinó que se cargaron en un vehículo grúa y que los presuntos autores eran dos hombres. Uno de ellos había sido interceptado días antes por la Guardia Civil con un ternero en el maletero de un vehículo y posteriormente se averiguó que el animal había sido sustraído.

Como ya se informó, a finales de enero se instruyeron diligencias, en calidad de investigados, a los dos hombres como presuntos autores de la sustracción de las vallas, aunque las indagaciones continuaron para averiguar dónde estaban. La investigación llevó a los agentes a una finca con cuadra de Castro Urdiales, donde se estaban utilizando 13 de las 20.

Las mismas indagaciones permitieron saber que el presunto autor material del robo de las vallas y del ternero se conocía al hombre que actualmente estaba usando estos vallados.

De todo ello, la Guardia Civil deduce que estas dos personas pudieron haber llegado a un acuerdo para que el ahora investigado como presunto autor de un delito de receptación se quedará con las vallas.