Los investigadores de la UC podrán optar a ayudas de hasta 10.000 euros en un nuevo programa de EUNICE

Los investigadores de la UC podrán optar a ayudas de hasta 10.000 euros en la convocatoria EUNICE - UC

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alianza universitaria europea EUNICE (Universidad europea para la Educación Personalizada) ha anunciado el lanzamiento de su primer programa 'Seed Funding' para investigación, una iniciativa destinada plantar la semilla de nuevas colaboraciones científicas internacionales entre las universidades miembros.

El programa ofrecerá hasta 10.000 euros por proyecto para financiar actividades preparatorias orientadas a la creación de consorcios, el desarrollo de agendas de investigación conjuntas y la identificación de nuevas oportunidades de financiación competitiva.

La convocatoria oficial está prevista para septiembre de 2026, a través del portal https://eunice-university.eu/. Los proyectos seleccionados podrán desarrollarse entre noviembre de 2026 y septiembre de 2027.

Según la Universidad de Cantabria (UC), la iniciativa supone una oportunidad especialmente relevante para su personal investigador, miembro nato de la alianza.

EUNICE anima especialmente a presentar propuestas lideradas por investigadores en etapas iniciales e intermedias de su carrera científica, aunque la convocatoria está abierta a personal investigador de cualquier trayectoria profesional.

El programa tiene como objetivo estimular nuevas colaboraciones científicas, reforzar redes interdisciplinarias e internacionales, promover la movilidad investigadora y mejorar la capacidad de los investigadores para participar en futuras convocatorias europeas de financiación.

A diferencia de los programas tradicionales de investigación, estas ayudas están destinadas exclusivamente a actividades preparatorias y no cubren costes directos de investigación.

Entre las actividades financiables se encuentran reuniones para la construcción de consorcios, talleres de trabajo y networking, estancias científicas de corta duración, actividades de participación de agentes externos, acciones de formación para el desarrollo de propuestas y estudios de viabilidad que permitan definir futuras líneas de investigación compartidas.

Podrán participar consorcios integrados por al menos tres investigadores de tres universidades distintas de EUNICE, coordinados por un investigador principal perteneciente a una universidad de la alianza participante en la convocatoria.

ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN EUNICE

El personal investigador de la UC puede explorar los diversos recursos que EUNICE pone a su disposición en su ecosistema de investigación europeo para identificar potenciales colaboraciones: una red europea para identificar socios y cooperaciones científicas que, además de las 10 universidades del consorcio, incluye más de 60 partners asociados que pueden unirse a las candidaturas; programas de movilidad investigadora; acceso al portal EUNICE Research Radar con información sobre proyectos; publicaciones y resultados de investigación de toda la alianza; así como herramientas para conectar con expertos, infraestructuras y propiedad intelectual.

Estos recursos contribuyen a fortalecer la proyección europea de la investigación de la UC y a generar nuevas oportunidades de colaboración y captación de fondos, ha destacado la institución académica.