Investigados cuatro conductores en Santander por dar positivo en alcohol, dos de ellos en más del cuádruple

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SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha instruido diligencias judiciales, en calidad de investigados no detenidos, contra cuatro conductores por dar positivo en la prueba de alcoholemia, dos de ellos por superarla en más del cuádruple, durante el pasado fin de semana.

Se trata de una mujer de 28 años que colisionó con su turismo contra un motorista de 37 años, que resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Valdecilla para ser asistido, en la rotonda de La Marga. La implicada superó en más del cuádruple la tasa de alcohol.

El otro conductor que superó en más de cuatro veces la tasa permitida de alcohol fue un hombre de 46 años que se salió de la vía con su coche en la calle Joaquín Salas y chocó contra dos señales verticales situadas en una isleta canalizadora del tráfico de la vía, ocasionando daños materiales.

Asimismo, el conductor de un ciclomotor que fue observado circulando con las luces apagadas en la calle Cajo superó en más del triple la tasa de alcohol.

Finalmente, la conductora de un turismo de 27 años también superó en más del triple la tasa de alcohol. Fue investigada tras una intervención a requerimiento ciudadano cuando circulaba por la calle Varadero, ha informado la Policía Local en un comunicado.

Por otro lado, durante el pasado fin de semana la Policía de Santander ha denunciado a un total de 15 personas por consumir alcohol en la vía pública.

También ha denunciado a los responsables de dos viviendas por molestias de voces y música en tono elevado; y a los responsables de siete establecimientos hosteleros pos música en tono elevado, actuación en vivo sin autorización, no presentar licencia de apertura o no retirar el mobiliario de la terraza.