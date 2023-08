Se investigan las causas del incendio de Las Llamas, sin "ningún dato" de que haya sido intencionado

Igual asegura que está "totalmente sofocado", aunque seguirá "saliendo humo"



SANTANDER, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando las causas del incendio registrado en la vaguada de Las Llamas, que quedó extinguido a última hora de la tarde de este lunes, tras cinco horas de intervención, si bien en principio no hay "ningún dato" de que haya sido intencionado.

Así lo ha informado este martes la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a preguntas de la prensa, en las que ha señalado que el objetivo de ayer fue sofocar las llamas y hoy SEO BirdLife hará una valoración la biodiversidad y la superficie afectada; al tiempo que la Policía Nacional investiga las causas del incendio.

"No quiero ni alentar que haya sido intencionado porque no hay ningún dato para ello", ha manifestado Igual, que no quiere verter "ninguna sospecha" al respecto por "prudencia" y "honor a la verdad".

Según ha explicado, SEO BirdLife estaba trabajando durante estas semanas en la zona afectada, realizando una limpieza de plumeros, que, no obstante, "eso no tiene por qué tener relación".

Ha apuntado que sin saber la causa "poco podemos remediar" para que no se vuelva a repetir un suceso así, pero ha avanzado que dadas las altas temperaturas, SEO BirdLife no va a trabajar con "elemento mecánico" y se va a paralizar el tiempo que dure el "excesivo" calor.

Asimismo, la alcaldesa ha señalado que el incendio surgió al mediodía, a las 0.30 horas fue un retén "a volver a revisarlo" y, aunque "seguirá saliendo humo", ha confirmado que está "totalmente sofocado".

Ha recordado que el incendio afectó a dos casas que están en la rotonda del Grupo Ateca, que "pusieron toda la disponibilidad", a quienes se les mandó salir en uno de los casos y, en el otro, se les recomendó permanecer dentro dado que el viento dirigía el humo hacia la vivienda.

Así, ha añadido que el fuego ha afectado a terreno de titularidad pública, pero también a "muchas parcelas" de titularidad privada, aunque se analiza la extensión afectada.

Igual ha lamentado las consecuencias que las llamas hayan podido provocar en la "biodiversidad" de la zona, sin bien ha indicado que el daño podía haber sido "mayor". En este sentido, ha agradecido la labor del Cuerpo de Bomberos, la Policía Local, la Policía Nacional y los vecinos.

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones en la inauguración de la Feria del Disco y Coleccionismo.