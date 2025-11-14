El IPC sube al 3,2% en Cantabria en octubre, con notables aumentos en vivienda, alcohol, tabaco y hostelería

SANTANDER 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido al 3,2 por ciento en Cantabria en octubre en tasa interanual, cuatro décimas por encima de la del mes anterior, un incremento motivado, principalmente, por el aumento de los precios de la vivienda, el alcohol y el tabaco y la hostelería, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de octubre, que supera en una décima a la tasa interanual registrada en el conjunto de España en este décimo mes (3,1%), los precios encadenan cinco meses de subidas en Cantabria.

En términos mensuales, la inflación en Cantabria aumentó un 0,9%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,1%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías, destacando los de la vivienda, que han crecido un 7,3% respecto a octubre de 2024; los de las bebidas alcohólicas y el tabaco (+5,2%); los de restaurantes y hoteles (+4,6%), y otros bienes y servicios (+3,1%).

Subidas interanuales más moderadas se han registrado en muebles y artículos del hogar, con un incremento del 0,4%; en el ocio y cultura, un 0,7%; enseñanza, un 1,6% y comunicaciones, un 2%.

Respecto al mes anterior, destaca la subida del 11,8% en los precios del vestido y el calzado, mientras que en el resto de categorías han sido mucho más moderadas: de un 1,4% la registrada en los alimentos y bebidas no alcóholicas; del 0,9% en la vivienda; del 0,7% en la enseñanza; del 0,6% en el transporte, y del 0,4% en el menaje.

Además, ha habido bajadas mensuales en los precios de la cultura y el ocio (-0,8%); de hoteles y restaurantes (-0,2%), y de las comunicaciones (-0,1%), mientras que se han mantenido invariables los de la medicina y bebidas alcóholicas y tabaco.

Y en lo que va de año, destaca la subida del 4,9% en la vivienda y del 4,5% en los precios en la hostelería y en el alcohol y tabaco. También han crecido los de alimentos y bebidas no alcóholicas (+2%); la enseñanza (+1,5%), y el transporte (+1,4%).

Han bajado, por contra, el vestido y el calzado (-3,4%), el ocio y la cultura (-1,4%), y el menaje (-0,2%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,7% en octubre en relación al mes anterior y elevó 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,1%.

Al finalizar octubre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,6%), Madrid (3,6%) y Comunidad Valenciana (3,5%). En el lado contrario se situaron Murcia (2,2%), Canarias (2,5%) y Cataluña (2,6%).

Cantabria (+0,4%), Baleares (+0,3%) y Canarias (+0,3%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Murcia, Galicia y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,1%, respectivamente.