El IPC sube al 4,3% en Cantabria en julio, la tasa más alta del país

Archivo - Varios camiones en la A-67. - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 4,3% en Cantabria en julio en tasa interanual, 8 décimas por encima del mes anterior y la más alta del país, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales, la inflación en Cantabria aumentó un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 7,2% más que en julio de 2025 (+1,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 7% (+1,2 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,4% (+1 punto) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3,8% (-0,2 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en información y comunicaciones, un 1% (+1,6 puntos) ; bebidas alcohólicas y tabaco, un 1,3% (-2,1 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,4% (+0,9 puntos) y enseñanza, un 1,5% (-0,3 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6%.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (4,3%), Galicia (4,1%) y Baleares (3,9%). En el lado contrario se situaron Extremadura (3%), Asturias (3,1%) y La Rioja(3,2%), además de la ciudad autónoma de Ceuta (2,7%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Melilla (+1%), Cantabria (+0,8%) y Galicia (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+0,1%) La Rioja (+0,2%) y Comunitat Valenciana (+0,3%).