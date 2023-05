Irene Montero pide el voto para que Podemos-IU entre en el Gobierno de Cantabria

Dice que estas elecciones van "de cuidar los gobiernos progresistas" para que "los derechos se consoliden"



SANTANDER, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido el voto en las elecciones de este domingo 28 de mayo para que la coalición de Podemos-Izquierda Unida entre en el Gobierno de Cantabria, ya que es "la única fuerza que garantiza políticas progresistas".

Y es que Montero ha señalado que estas elecciones "van de cuidar los gobiernos progresistas" y de coalición, porque "la única vacuna efectiva contra la corrupción es acabar con el bipartidismo y que Podemos esté para llevar el dinero a donde tiene que estar: la sanidad, la educación, la educación o las políticas de cuidados".

La ministra ha participado este jueves en un acto de campaña con el lema 'Valentía para transformar' celebrado en el Paraninfo de La Magdalena de Santander junto a la candidata de Podemos-IU a la Presidencia de Cantabria, Mónica Rodero, y su número dos, Carmen Martín; además de la segunda en la candidatura al Ayuntamiento de Santander, Charo Quintana; y la coordinadora autonómica de Podemos, Mercedes González.

Al comienzo de su intervención, Montero ha pedido el voto para que "Mónica Rodero sea la próxima presidenta de Cantabria" y para que pueda haber un Gobierno con Unidas Podemos dentro, porque es "la única fuerza que se dedica a proteger la vida de la gente y no a representar los intereses de quienes quieren destruir nuestros territorios, nuestra industria, nuestras formas de vida y, en definitiva, nuestra felicidad".

"Es mejor en España, es mejor en Cantabria, es mejor en cada territorio que Podemos esté en los gobiernos", pues es "la única posibilidad para seguir fortaleciendo la democracia es que haya gobiernos de coalición", ha defendido.

Frente a ello, ha dicho que "allá donde la derecha gobierna y donde el bipartidismo sigue teniendo fuerza, hay prácticas corruptas", señalando que estas elecciones "no solamente van de que la derecha no entre en los gobiernos municipales y autonómicos y de arrebatarles los que tienen", sino también de "que no mande sin gobernar".

En este sentido, ha aludido a la disputa sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha lamentado que la derecha "ha sido capaz de suspender una votación en un poder diferente al suyo, el legislativo".

Y también ha tenido palabras para el PSOE por permitir este "escándalo" de no renovar el CGPJ o por haber "pactado" con la derecha "un retroceso en derechos sociales" con la reforma de la ley del solo sí es sí. "Hay otros partidos que se presentan que no son de derechas pero que hacen propuestas de derechas. En campaña sobreactuan", ha opinado.

"GOTAS DE VALENTÍA" EN LAS URNAS

Por ello, ha pedido este domingo llenar las urnas de "gotas de valentía" con votos para que "los derechos se consoliden", ya que "los principales avances de esta legislatura se han hecho con Unidas Podemos".

"Si todo esto lo hemos hecho gobernando en minoría, imaginaos lo que podemos hacer teniendo más fuerza", ha dicho tras enumerar apuestas de su formación como la ley de vivienda, el impuesto a las grandes fortunas, los derechos feministas o los derechos sexuales y reproductivos.

En la misma línea, la candidata de Podemos-IU a la Presidencia de Cantabria ha asegurado que "es necesario que estemos" en el Parlamento regional para que se convierta "en la sede de la soberanía popular", donde "no nos dejemos pisar por los poderosos". "Vamos a darlo todo y a dejarnos la piel para que Cantabria sea diferente, no una Cantabria conservadora sino progresista, donde los derechos y las libertades sean una realidad", ha remarcado Rodero.

Además, ha asegurado que su equipo "no va a por un sillón", sino a "cambiar la vida de la gente" y a hacer "una Cantabria solidaria, feminista, progresista".

También se ha referido al lugar elegido para celebrar el acto, La Magdalena, "quizás el sitio más emblemático de Santander" y que "un día fue un campo de concentración pionero del régimen franquista" junto a otros en la ciudad aunque "la Administración pública lo quiere silenciar a toda costa".

"Este punto es un símbolo de horror y hacia donde podemos volver a ir", ha lamentado, asegurando que "el peligro es real" porque "tenemos a los fascistas en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Cantabria".

Por su parte, la número dos de la coalición ha dado las gracias a la ministra de Igualdad por los avances en el ámbito feminista y de violencia de género y por "poner la educación en el centro". Así, Martín ha pedido apostar este 28M por "derechos, derechos y derechos". "Vais a votar por una sanidad publica, por los derechos de las mujeres, por la salud sexual, por el derecho a la vivienda y al trabajo", ha apostillado.

Igualmente, la número dos de la candidatura de IU-Podemos al Ayuntamiento de Santander ha repasado las medidas de la coalición para hacer un ayuntamiento "feminista", destacando el principio del urbanismo feminista para hacer las calles "más seguras" para mujeres y niñas y cambiar los nombres del callejero pendientes, ya que aún quedan "15 calles con nombres franquistas".

"En Santander, a pesar de 44 años de gobierno local de la derecha, también se puede. Atreveos a transformar la ciudad con vuestro voto", ha reivindicado Charo Quintana.