Isabel Fernández Sánchez, de Froxá, Premio Empresaria 2025 de ADMEC

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Isabel Fernández Sánchez, directora comercial de Froxá, ha sido distinguida con el 'Premio Empresaria 2025' que entrega la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC).

El jurado ha elegido por unanimidad a esta empresaria basándose en "su liderazgo en la gestión de equipos, la proactividad, la comunicación, adaptabilidad y habilidades, generando empleo para la comunidad de Cantabria en un momento complicado para todos los sectores".

Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta de ADMEC, Eva Fernández Cobo, en una rueda de prensa que ha ofrecido en la sede del Gobierno regional junto a la consejera de Igualdad, Begoña Gómez del Río, y a la responsable de Instituciones del Banco de Santander, Rebeca Gómez.

La premiada recogerá su galardón en la gala anual de la asociación, que se celebrará el 16 de diciembre en el Hotel Santemar de Santander y, como es habitual, repartirá también otras menciones especiales a mujeres empresarias de la comunidad autónoma.

Entre ellas, Araceli Núñez, de la boutique Percha, recibirá la mención a la trayectoria de toda una vida, tras haber "destacado por su impecable trayectoria, por su tesón, su esfuerzo, trabajo y valentía".

La rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Conchi López, se llevará la mención a la sabiduría, la inspiración y el liderazgo femenino; mientras que la delegada especial de la Agencia Tributaria en Cantabria, Alejandra Ruiz Iturri, obtendrá la mención a la integridad, excelencia y servicio público.

La mención a la visión innovadora y medicina humanizada será para la doctora Rosa Mora, especialista en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; y la mención al talento, la magia, la pasión y la revolución escénica para Rosa Casuso.

Finalmente, este año la mención a una entidad especial se concederá a Cruz Roja por su labor de asistencia sanitaria y su apoyo a las personas vulnerables a través de servicios como ayuda alimentaria, sanitaria y de integración social.

El jurado ha estado formado por la vicepresidenta de ADMEC, Patricia Ortiz; el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Miguel Ángel Cuerno; el presidente de la Cámara de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco; el rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén Calderón; la responsable de instituciones del Banco Santander, Rebeca Gómez; la vocal del Consejo asesor de la Policía Nacional, Carmen Martínez; el director territorial de Caja Rural Viva, Eduardo Benito; la directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés, Elena Botín; el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja; la gerente de Consultoría Asesoría Campos, Belén Campos; decano del Cuerpo Consular, Román Villascusa; la directora de Operaciones del Grupo SIECSA, Silvia de Miguel; y la jefa de Marketing del Diario Montañés, Marta Mena.

La presidenta de ADMEC ha destacado que si el Premio Empresaria existe es porque "aún se necesita visibilizar el trabajo de las mujeres, poner el foco en empresarias de Cantabria", y "es imprescindible que generaciones más jóvenes tengan referentes cercanos que puedan identificar en su día a día sin necesidad de buscarlos fuera".

Además, ha subrayado que, tras 25 años de trabajo de la asociación, el galardón "se ha convertido en el símbolo más prestigioso de la historia para reconocer el empresariado femenino en Cantabria".

Por su parte, la consejera ha ensalzado el emprendimiento femenino como "un motor imparable" en una comunidad cuya evolución "no puede entenderse sin el esfuerzo de tantas mujeres que generación tras generación han ido sembrando camino".

"La historia nos indica que las mujeres de Cantabria son fuertes", ha dicho, al tiempo que ha destacado que a día de hoy el liderazgo femenino "es una realidad" en la región, ya que hay mujeres al frente de la Presidencia del Gobierno, del Parlamento y de la UC.

A su vez, en el ámbito empresarial "cada vez más mujeres ocupan espacios de decisión", ha subrayado Gómez del Río, que ha asegurado que las instituciones "seguirán trabajando por eliminar obstáculos, fomentar la igualdad de oportunidades y apoyar la presencia de mujeres en puestos de liderazgo".