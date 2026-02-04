IU pide la dimisión de la alcaldesa de Cartes y dice que Casares "tampoco ha estado a la altura"

Israel Ruiz Salmón - IU

SANTANDER, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida considera que la alcaldesa de Cartes, la socialista Lorena Cueto, "debe dimitir" ya que "no ha sabido gestionar" la llegada de los menores migrantes, una situación que "exigía una especial prudencia y responsabilidad".

Así, ha pedido al delegado del Gobierno y secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, que la "desautorice" por su "gestión comunicativa confusa e insuficiente", aunque cree que él "tampoco ha estado a la altura".

IU ha hecho un llamamiento a la militancia socialista para que traslade a Casares la necesidad de "una respuesta clara y contundente frente a los discursos discriminatorios", ya que "la defensa de los menores y el rechazo a los bulos deben ser una prioridad para cualquier institución democrática".

La formación ha instado este miércoles al Ayuntamiento de Cartes, a la Consejería de Inclusión Social del Gobierno regional y a la Delegación del Gobierno en Cantabria a "no dejar solas" a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en la defensa de los menores migrantes frente a "campañas racistas y bulos organizados".

El coordinador de IU, Israel Ruiz Salmón, ha lamentado que ninguna de estas instituciones "haya salido públicamente y desde el inicio a desmentir los bulos racistas que circulan en el municipio y la comunidad", lo que considera un "silencio institucional perjudicial" que "da alas a discursos xenófobos y a quienes buscan generar alarma social".

"CAMBIO DE TONO TARDÍO"

IU apunta que en el comunicado difundido por la alcaldesa de Cartes se afirma "por primera vez" que los menores "serán bienvenidos" y que contarán con servicios, lo que interpreta como "un cambio de tono tardío", después de indicar que el municipio no cuenta con servicios suficientes.

Ha insistido en que la Consejería, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno "tienen la responsabilidad institucional de frenar la desinformación", y "no puede recaer sobre las entidades sociales o la ciudadanía el peso de combatir los bulos racistas.

"Desde el inicio, Izquierda Unida y sectores de la sociedad civil hemos tratado de hacer pedagogía, in situ y en las redes, con datos y hemeroteca porque en el municipio ya conviven más de 30 nacionalidades y hay servicios e instalaciones". "Que no se nos olvide que en la actualidad son niños, niñas y adolescentes extranjeros quienes vienen a España, pero hace décadas, fueron miles de menores españoles quienes, sin ninguna compañía familiar, huían de la guerra y la dictadura de Franco a otros países", ha sentenciado Ruiz Salmón.