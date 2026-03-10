IU pide revisar el estado de infraestructuras y espacios de Santander "tras años de advertencias ignoradas"

Servicios de emergencias trabajan en la playa de El Bocal, en Santander.- Archivo - Nacho Cubero - Europa Press

Izquierda Unida en Santander pedirá una revisión del estado de las infraestructuras, equipamientos y espacios públicos y del mantenimiento urbano de la ciudad "tras años de advertencias ignoradas".

Y es que, a su juicio, el "deterioro acumulado en distintos puntos no puede seguir tratándose como una cuestión meramente estética o de imagen urbana".

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, ha señalado este martes en un comunicado que la tragedia ocurrida en El Bocal, donde la semana pasada murieron seis jóvenes de entre 19 y 22 años tras romperse una pasarela y la otra integrante del grupo resultó herida, "debe abrir una reflexión profunda sobre el mantenimiento urbano en la ciudad".

"Es un momento de duelo y de acompañar a las familias de las víctimas con respeto, pero también de preguntarnos cómo se ha permitido que infraestructuras deterioradas durante años sigan abiertas al uso público sin que nadie actúe", ha indicado.

Martínez ha señalado que, aunque IU será "muy respetuosa con la investigación judicial en curso", cree que "eso no puede servir como excusa para evitar reclamar las responsabilidades políticas pertinentes".

En este sentido, ha anunciado que la formación está estudiando "diferentes medidas para dar cuenta de la situación de deterioro acumulado en diversas infraestructuras de la ciudad", incluida la opción de sumarse a la propuesta del PRC de que se celebre un pleno extraordinario sobre El Bocal.

Asimismo, ha indicado que también pedirá explicaciones sobre el último anuncio del equipo de Gobierno (PP) de crear un órgano de coordinación, ya que, en opinión del edil, "parece más una estratagema de intoxicación y de huida hacia adelante que una herramienta de utilidad".

IU ha manifestado que en 2019 llevó al Pleno municipal una moción, aprobada por unanimidad, que incluía exigir a Costas la reparación de las infraestructuras de la senda litoral, que ya presentaban un estado de "deterioro evidente". En dicho punto se contemplaba que el Ayuntamiento actuara de forma subsidiaria si esa intervención no se producía.

"No es cierto que el Ayuntamiento no supiera nada o que no tuviera margen de actuación. Lo que ha habido durante años es una actitud de mirar hacia otro lado mientras el deterioro avanzaba", ha afirmado.

ACUSA A IGUAL DE INTENTAR "ELUDIR RESPONSABILIDADES"

Además, Martínez ha criticado que la rueda de prensa ofrecida por la alcaldesa, Gema Igual, tras el suceso "no sirvió para aclarar lo ocurrido, sino para eludir sus responsabilidades". "Tratar ahora de reducir el debate a una cuestión de competencias, mientras se ignoran años de dejadez política en el mantenimiento de infraestructuras públicas, es inadmisible", ha valorado.

"La alcaldesa no puede seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. Por responsabilidad política, Gema Igual debe dimitir", ha sentenciado.

En opinión del concejal de IU, resulta "muy preocupante" que el Ayuntamiento "esté tratando de centrar toda la atención en la actuación de una agente concreta de la Policía Local".

"Cuando ocurren hechos graves como este, lo primero que debe hacer un gobierno responsable es analizar si el servicio tenía los medios, la organización, el protocolo y el respaldo necesarios para funcionar correctamente", ha señalado Martínez, que ha apuntado que "la alcaldesa es la jefa de la Policía Local y, por tanto, la máxima responsable política de su funcionamiento".

En este punto, ha subrayado que "vecinos y colectivos han alertado reiteradamente del estado de la senda durante estos años", la última vez en un Consejo de Distrito celebrado el pasado mes, en el que "el equipo de Gobierno del PP se limitó a señalar que el asunto ya se había tratado anteriormente", ha censurado.

"PROBLEMAS EN INFRAESTRUCTURAS"

Martínez ha añadido, además, que "no es la primera vez que un problema estructural en infraestructuras de la ciudad genera una situación potencialmente grave".

En este punto, se ha referido al ocurrido en enero de 2020,tras el derrumbe parcial del aparcamiento de Nueva Montaña, que "derivó en condenas compartidas por falta de control".

También ha citado, como la "ejemplos de la evidente degradación" y que "requieren mayor mantenimiento", la Duna de Zaera, los bajos del Rhin en la Primera Playa del Sardinero y también ha aludido al "abandono" del Palacio de Cortiguera, la Casa Rosales, los Campos de Sport de El Sardinero o los inmuebles de La Remonta, que ya han sufrido varios incendios.

Asimismo, se ha referido a barrios como El Cabildo de Arriba, a los apeaderos de Cazoña y Adarzo y también a los "problemas detectados en equipamientos municipales como ascensores y escaleras mecánicas, o en obras históricamente recientes como el parque de Las Llamas".

Igualmente, ha puesto el foco en la necesidad de renovar y actuar en varios colegios públicos, como el Arce Bodega, y también se ha referido a las grietas en el aparcamiento de Pombo, el "deterioro" de barandillas en El Sardinero o los "problemas" en los propios sótanos del Ayuntamiento, actualmente apuntalados.