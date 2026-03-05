IU y Podemos volverán a concurrir juntos a las elecciones de 2027 en Cantabria, abiertos a más incorporaciones

Archivo - De izda a dereche: Israel Ruiz Salmón, Mónica Rodero, Carmen Martín, y Mercedes González, miembros de la candidatura de IU y Podemos para las elecciones de 2023 - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) y Podemos han renovado su voluntad de concurrir en coalición a las elecciones autonómicas de 2027 en Cantabria, aunque aún no tienen un acuerdo cerrado y están en los trabajos iniciales, abiertos a más incorporaciones.

Con esta alianza, buscan que la comunidad cuente con una "voz comprometida" en el Parlamento para defender los servicios públicos, ampliar derechos sociales y garantizar que las instituciones "respondan a la mayoría social y no solo a intereses económicos o partidistas".

Así lo han trasladado en un comunicado conjunto los coordinadores autonómicos de IU y Podemos, Israel Ruiz Salmón y Mercedes González, respectivamente, que han llamado a la ciudadanía "a involucrarse para construir una Cantabria de derechos y no de derechas".

Su objetivo, según han señalado, es ofrecer una "alternativa real que empuje políticas valientes" en vivienda, sanidad, empleo y transición ecológica, así como "evitar que el rumbo de la comunidad quede limitado a las prioridades de las fuerzas tradicionales".

IU y Podemos han subrayado que el proyecto "no se agota en dos siglas", sino que constituye una invitación abierta a más fuerzas "transformadoras", agentes sociales y personas sin adscripción partidista que compartan la necesidad de construir una alternativa de progreso "fuerte y útil" para Cantabria, capaz de incidir en las decisiones públicas y mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos.

El objetivo, afirman, es llegar a las elecciones de 2027 con una coalición "sólida, plural y amplia", capaz de superar el umbral del 5% -en 2023 se quedaron a las puertas con un 4,13%- y obtener representación parlamentaria para poder influir en políticas públicas en materias como la vivienda, la sanidad, el transporte y el empleo.

"No se trata solo de estar en el Parlamento, sino de que haya una fuerza que condicione las mayorías para que se aprueben medidas que protejan a la ciudadanía y no recortes o privatizaciones". "La voluntad es clara: que Cantabria recupere una izquierda transformadora con presencia real en el Parlamento y que los miles de cántabros y cántabras que hoy no se identifican con los partidos con representación parlamentaria opten por una voz distinta, útil y valiente", han explicado.

Para ello, ambas organizaciones trabajan ya en común para plantear soluciones "realistas" a los problemas que creen que ha generado o no abordado durante décadas "el tripartito de siempre", en alusión a PP, PSOE y PRC.

Entre ellos, han citado la "ausencia de política real" en ordenación del territorio, energía o turismo; la garantía de vivienda; el correcto dimensionamiento de los servicios públicos, como la sanidad, la educación, la igualdad o la atención a la dependencia; o el empleo de calidad "frente a quienes quieren precarizarnos".