Iván Puñal reflexionará hoy sobre tecnología y arte en el MAS, que proyectará su trabajo en la fachada

Iván Puñal. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El creador de arte generativo Iván Puñal llegará esta tarde al Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS) para reflexionar sobre tecnología y arte, y al caer la noche proyectará uno de sus trabajos en la fachada del jardín del museo.

Se trata de una propuesta coordinada por la compañía cántabra de artes escénicas Ruido Interno que forma parte de la nueva programación diseñada desde el Ayuntamiento de Santander en colaboración con los agentes culturales para acercar el MAS a la ciudadanía.

Este encuentro, además, se organiza en un momento en el que "muchos museos y galerías están cambiando sus dinámicas expositivas para incluir este tipo de propuestas más actuales y contemporáneas", ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Iván Puñal obtuvo el año pasado el premio 'Fronteras digitales' de PhotoEspaña con 'Through the Glass', un proyecto que propone una reflexión crítica sobre el avance de la inteligencia artificial y el surgimiento de una súper inteligencia que redefine la relación con la tecnología y el pensamiento humano.

En esta línea, el artista abrirá en el museo un espacio para la reflexión y el diálogo con un micrófono abierto para recoger las opiniones espontáneas del público.

La cita será a las 19.00 horas con entrada libre hasta completar aforo, y después, sobre las 21.00 horas, se proyectará uno de sus trabajos sobre la fachada del museo.

Esta es la primera propuesta que Ruido Interno presentará en esta nueva temporada de 'El MAS se sale' en la que participará con otras cinco actividades.

Así, el viernes 22 el dúo musical 'Sorrín y Mastretta' transformará en música las sensaciones, atmósferas y significados que sugiere la pintura; el 26 de junio se realizará una intervención de luz y proyecciones en la fachada del museo; los viernes 11 de septiembre y 16 de octubre se realizarán dos recorridos sonoros, y para el 13 de noviembre se ha programado una actividad de realidad virtual.

SOBRE IVÁN PUÑAL

Iván Puñal (Madrid, 1975) es un artista visual y sonoro especializado en visuales experimentales en tiempo real y música generativa en directo.

Se graduó en Arquitectura Técnica por la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2000 y trabajó como director de obra para diversos estudios de arquitectura hasta 2014. En 2008 inició su trayectoria artística como fotógrafo y videógrafo, creando Cromatica45 en 2013.

Desde 2015, su trabajo se ha centrado en técnicas de improvisación utilizando software como MAX MSP, TouchDesigner y Notch, creando entornos audiovisuales inmersivos y en constante evolución.

Sus performances fusionan visuales generativos y sonido en tiempo real, explorando la interacción dinámica entre datos, espacio y percepción.

Ha participado en festivales como Bideotikan, Arte en la Tierra, Lo Sagrado, Proyector o Hágase la Luz, y ha expuesto en ferias de arte como Art Madrid, así como en museos y espacios escénicos.

Su obra pone énfasis en la improvisación algorítmica, la interacción en vivo y la integración de la experimentación conceptual y sensorial.

Entre sus trabajos recientes destacan el primer premio en el festival de arte digital dentro de Photoespaña 2025 con el proyecto "Through the Glass", la creación de visuales en tiempo real para la ópera Così fan tutte (Palacio Euskalduna, Bilbao) y el desarrollo de elementos visuales y sonoros para los desfiles del diseñador Marcos Luengo en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. También fue seleccionado como artista digital emergente para la campaña global "IONIQ 6" de Hyundai.

Actualmente produce visuales interactivos para grandes instituciones como Caixabank (Madrid), el Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) y Lululemon (Dubái). Y se encuentra preparando tres instalaciones inmersivas que se estrenarán este año.