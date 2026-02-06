La IX Feria de la Leche de Ruiloba se celebrará el día 15 e intentará elaborar el queso fresco más grande del mundo

Presentación de la IX Feria de la Leche de Ruiloba - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Leche de Ruiloba celebrará el domingo 15 de febrero su novena edición, que contará con una treintena de participantes y, en ella, se intentará elaborar el queso fresco más grande del mundo, superando los 500 litros de leche utilizados el año pasado y alcanzando los 600, con la vista puesta en lograr un récord Guinness.

Debido a las restricciones sanitarias derivadas de la dermatosis nodular, no será posible contar con ganado en la feria, por lo que la organización ha apostado por reforzar la programación con actividades alternativas.

Así, habrá talleres dirigidos a niños y público familiar en torno a los productos lácteos y el sector agroalimentario.

Entre las actividades previstas se encuentran talleres de quesadas y otros productos artesanos, así como el concurso de ollas ferroviarias, que continúa creciendo año tras año.

La jornada se completará con un Mercado Agroalimentario, actividades para todos los públicos y un ambiente festivo que, como cada año, busca atraer visitantes y dinamizar el municipio.

Desde el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Ruiloba han llamado a la ciudadanía a participar en esta 9ª Feria de la Leche, confiando en que "el tiempo acompañe y podamos disfrutar de un gran día de convivencia en torno a la leche y sus derivados".

En la presentación de la feria han participado la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos; el alcalde de Ruiloba, Julio Pinna, y una de las integrantes de la organización del evento, Carolina Entrecanales, de Granja Cudaña.

Susinos ha subrayado que se trata de una cita "consolidada" en el calendario agroalimentario regional que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno al sector lácteo, la gastronomía y el medio rural y que cuenta con el respaldo de su departamento.

A su juicio, la feria es "un ejemplo de cómo el medio rural sabe reinventarse, apostando por la calidad, la innovación y la participación ciudadana".

Susinos ha garantizado que el Gobierno de Cantabria seguirá respaldando iniciativas que fomenten el sector primario, la agroalimentación y el desarrollo rural, pilares fundamentales de nuestra economía y de nuestro territorio".

Por su parte, el alcalde de Ruiloba, Julio Pinna, ha subrayado que la Feria de la Leche es una cita que "siempre cuenta con una participación masiva y una excelente acogida por parte del público"

"Comenzamos con cuatro o cinco participantes y este año esperamos superar la treintena, lo que demuestra el interés y la implicación de la gente", ha dicho.

Y la representante de la organización, ha indicado que este año se llevarán a cabo más actividades, un mercado agroalimentario y propuestas gastronómicas que "ponen en valor nuestros productos", dada la ausencia de ganado.

Además, ha puesto en valor el esfuerzo colectivo para mantener la feria: "Es importante no perder este tipo de eventos, que sirven para acercar el mundo rural a la gente, apoyar a los productores locales y mantener vivas nuestras tradiciones, incluso en circunstancias complicadas".