Jaime Sordo ofrecerá este miércoles en Reinosa una conferencia sobre coleccionismo de arte contemporáneo

Jaime Sordo. - UC

SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coleccionista Jaime Sordo ofrecerá este miércoles en Reinosa una conferencia sobre el coleccionismo de arte contemporáneo, enmarcada en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria (UC).

En la ponencia, Sordo defenderá el papel de las colecciones públicas y privadas en el impulso a la creación artística, la conservación del patrimonio y la difusión del arte contemporáneo entre la sociedad, ha indicado la UC en nota de prensa.

Además, abordará la situación actual del coleccionismo en España, un ámbito que, según ha explicado, mantiene una evolución "estable", aunque todavía "lejos" de las cifras que presentan otros países europeos o Estados Unidos.

El ponente, que estima que en el país existen en la actualidad entre 300 y 320 propietarios de colecciones de entidad, centrará buena parte de su conferencia en la figura de los coleccionistas privados dentro del ecosistema artístico, cuya contribución, en su opinión, resulta esencial tanto para impulsar la creación contemporánea como para garantizar la conservación de las obras adquiridas.

Ha destacado que el coleccionismo privado tiene un peso "decisivo" en el mercado del arte. En este punto, ha indicado que entre el 40% y el 50% de las adquisiciones que se realizan cada año en la feria ARCO corresponden a coleccionistas particulares.

Respecto a los criterios que guían la incorporación de nuevas piezas a una colección, considera que la decisión responde "a un componente pasional en el 60% de los casos y a un componente más riguroso de complementar huecos en la colección".

Asimismo, ha aludido a la necesidad de incorporar artistas, movimientos o escuelas que aporten "coherencia al conjunto"; y ha subrayado que las galerías y las ferias son eventos "imprescindibles" a la hora de dar a conocer nuevas propuestas y favorecer la adquisición de obras.

Por otra parte, Sordo sostiene que cualquier persona puede iniciarse en el mundo del coleccionismo, siempre que mantenga "constancia e interés".

Finalmente, el propietario de la Colección Los Bragales ha instado a acercarse al arte contemporáneo "con más voluntad y presencia".

Sordo impartirá la conferencia 'Coleccionismo de arte contemporáneo en el ámbito nacional y regional', a las 19.00 horas en La Casona de Reinosa.