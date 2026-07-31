Los Jardines de Pereda, "escaparate" de la "excelencia, variedad y calidad" del queso cántabro

Igual, Susinos e Izaguirre, en la inauguración de la Feria del Queso de Cantabria en los Jardines de Pereda de Santander - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Jardines de Pereda de Santander se convierten este fin de semana en "escaparate" de la "excelencia, variedad y calidad" del queso de Cantabria al albergar la octava edición de esta feria, que este año reúne a un total de 14 productores de la región.

Ha sido inaugurada este viernes y permanecerá abierta hasta el domingo, 2 de agosto, desde las once de la mañana hasta las diez de la noche. Los asistentes podrán degustar pinchos elaborados con queso artesano cántabro por un precio de 2 euros.

Además, habrá talleres de elaboración de queso, catas comentadas, actuaciones musicales y de danza tradicional, conciertos, sesiones de DJ en vinilo y una zona de bebidas con vinos, cervezas artesanas y vermús elaborados en la comunidad autónoma, así como un estand de 'Sabe a Norte', la marca de garantía y promoción de los productos agroalimentarios de Cantabria.

En cuanto a las queserías, este 2026 participan las siguientes: Ándara, Albuzano, El Carmen, El Pendo, Javier Campo, La Brañuca, La Providencia, La Sobanuca, Pasiega de Peña Pelada, Quesoba, Río Corvera, 7 Villas, Tasugueras y Tresgallo, en las que se podrán degustar y adquirir las tres Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de Cantabria: Picón Bejes-Tresviso, Quesucos de Liébana y Queso de Nata de Cantabria.

Organizada por el Ayuntamiento de Santander y la Cofradía del Queso de Cantabria, con el apoyo del Gobierno regional, la VIII Feria del Queso de Cantabria ha sido inaugurada por la alcaldesa, Gema Igual, el gran maestre de la cofradía, Adolfo Izaguirre, y la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, quien se ha referido a esta cita gastronómica como "una oportunidad única" para acercar al consumidor la excelencia de los productos artesanos de la región.

En declaraciones a los medios, en las que entre otros ha estado acompañada del director de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA), Juan Luis Centeno, Susinos ha destacado que la feria es una "magnífica oportunidad" para mostrar a cántabros y visitantes "la calidad, diversidad y excelencia" de los quesos elaborados en la región.

Y al mismo tiempo, ha reconocido el "esfuerzo diario" de los profesionales que "mantienen vivo uno de los productos más representativos" de la gastronomía regional. En este sentido, ha elogiado el "extraordinario" trabajo que realizan las queserías, pues su "dedicación y capacidad de innovación han situado a los quesos cántabros entre los más reconocidos y premiados" dentro y fuera de Cantabria.

"Las denominaciones de origen protegidas y las elaboraciones artesanas representan la excelencia de nuestra producción alimentaria, son un sello de calidad que distingue a Cantabria y una herramienta fundamental para mejorar la competitividad de nuestros productores".

También ha valorado la consejera la labor de estos productores en el sentido de que contribuye a dar visibilidad a un sector "estratégico" para la comunidad autónoma, formado por pequeñas y medianas queserías que transforman una materia prima "excepcional" en productos "de gran prestigio".

"Detrás de cada queso hay ganaderos, familias y empresas que generan riqueza y empleo en nuestros pueblos, por lo que apoyar al sector quesero es apoyar el futuro del medio rural, preservar nuestro patrimonio gastronómico y reforzar una actividad económica que aporta un enorme valor añadido a nuestros productos", ha expresado la consejera del ramo.

LUGAR ÚNICO EN EL MUNDO.

Por su parte, el gran maestre de la Cofradía del Queso ha asegurado que no existe en el mundo un territorio "tan pequeño" como Cantabria con "tantas" queserías -medio centenar- y referencias -unas 250- de diferentes variedades, que destacan además por su "calidad", algo de lo que puede "presumir" la región.

Además, en palabras de Izaguirre, cuando se degusta o se adquiere un queso de esta comunidad autónoma, también se prueba o se adquiere el "territorio" donde se elabora, pues es fiel reflejo de su historia y tradición.

SANTANDER, REFERENTE EN LA PROMOCIÓN DEL QUESO CÁNTABRO

De su lado, la alcaldesa ha destacado que esta cita "vuelve a situar a Santander como referente de la promoción del producto local y de la gastronomía cántabra durante el verano".

"La Feria del Queso se ha consolidado como una de las grandes citas del verano santanderino porque representa a la perfección aquello que queremos seguir impulsando desde el Ayuntamiento: la promoción de nuestros productos, el respaldo al sector agroalimentario y la creación de actividades que dinamizan la ciudad y enriquecen la experiencia de quienes nos visitan".

Acompañada por el concejal de comercio y Mercados, Álvaro Lavín, Igual ha valorado el esfuerzo que realizan los productores para "mantener vivo" un sector que constituye uno de los principales exponentes de la identidad gastronómica de Cantabria.

Así, ha subrayado que detrás de cada queso "hay tradición, conocimiento, innovación y el trabajo diario de muchas familias que contribuyen a mantener vivo el medio rural y a proyectar la excelencia de Cantabria dentro y fuera de nuestra comunidad".

"Esta feria permite acercar ese trabajo al público, crear nuevas oportunidades para nuestros productores y reforzar el atractivo de Santander como destino gastronómico y turístico", ha concluido.