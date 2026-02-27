Javier Tebas y Manuel Higuera protagonizan el miércoles una mesa abierta a la afición en UNEATLÁNTICO - UNEATLÁNTICO

SANTANDER 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el presidente del Racing de Santander, Manuel Higuera, protagonizarán el miércoles 4 de marzo una mesa abierta a la afición en la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO).

El evento comenzará a las 18.30 horas bajo el epígrafe 'Pregunta lo que siempre has querido preguntar' y tiene entrada gratuita.

En la actividad actuará como moderador el presidente de la Asociación Española de la Prensa Deportiva, Jesús Álvarez.