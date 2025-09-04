Joaquín Rueda cesa como director general de Juventud de Cantabria y le sustituye Blanca Fernández

SANTANDER 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el cese, a petición propia, de Joaquín Rueda como director general de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, y el nombramiento de Blanca Fernández como nueva directora general.

Según han informado fuentes del Ejecutivo, Rueda ha cesado en el cargo por motivos familiares.

Blanca Fernández González (Santander, 1975) es diplomada en Magisterio, Especialidad Audición y Lenguaje, y en Educación Social por la Universidad de Oviedo y Máster en Protección a la Infancia y a la Adolescencia por la Universidad de Cantabria.

Desde febrero de 2025 ha desempeñado las funciones de directora del Centro de Accesibilidad, Atención y Cuidados en el Domicilio (CADOS) del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

Previamente, ha trabajado en la Sección de Medidas Judiciales del Gobierno de Cantabria, supervisando las medidas judiciales susceptibles a menores de edad y los seguimientos de los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Ejecutivo regional.

También ha prestado servicios como técnica especializada en infancia en el Programa de Acogimiento Familiar, en el Programa de Intervención Familiar y en el Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Cantabria, al que se incorporó en 2007.

En el mismo ámbito de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el el Consejo ha autorizado la celebración del contrato para la prestación del servicio de mantenimiento integral de los albergues juveniles de la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, por un valor de 474.010 euros y un plazo de ejecución de dos años.