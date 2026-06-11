Las jornadas de Crue-Digitalización, celebradas en la UC, abordan retos compartidos de la transformación universitaria

Foto de familia de los participantes a las jornadas Crue-Digitalización - UC

Próximamente se publicará un libro blanco sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la educación superior SANTANDER 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) ha acogido esta semana las 52ª Jornadas de Crue-Digitalización, desarrolladas bajo el lema 'Universidad digital: retos compartidos para las universidades españolas'.

Durante tres días (8, 9 y 10 de junio), cerca de 160 responsables y especialistas del ámbito de la transformación digital universitaria procedentes de 48 universidades españolas, junto a representantes de las administraciones públicas y especialistas del ámbito tecnológico, han analizado los principales desafíos que afrontan las instituciones de educación superior en su proceso de transformación digital y han compartido experiencias para avanzar de forma coordinada en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la gobernanza del dato y la administración electrónica.

Según ha informado ese jueves la UC, durante la Asamblea de la Sectorial y la apertura de las jornadas, el presidente de Crue-Digitalización y rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla Romá, señaló que los próximos años estarán marcados por importantes retos y oportunidades derivados del acelerado avance de los procesos de digitalización.

En este contexto, remarcó que la inteligencia artificial tendrá un papel central en la actividad universitaria y que las instituciones de educación superior deben afrontar este cambio con una actitud proactiva. "Tenemos la responsabilidad de abrazar y aprovechar las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la universidad, desde la gestión y los servicios hasta la docencia y la investigación, siempre desde una perspectiva ética, responsable y al servicio de las personas", afirmó.

El presidente de Crue-Digitalización destacó que la IA abre nuevas posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación, aunque también está generando una lógica preocupación en el ámbito académico por su impacto en la actividad docente.

Asimismo, subrayó la necesidad de analizar sus implicaciones en materia de ciberseguridad, tanto por el incremento de amenazas apoyadas en estas herramientas como por su potencial para reforzar la protección de los sistemas universitarios. En este sentido, avanzó la próxima publicación de un libro blanco sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la educación superior.

Por su parte, el vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de Cantabria, José Luis Bosque Orero, subrayó el carácter transversal de las tecnologías de la información en el funcionamiento de las instituciones académicas y destacó el valor de la cooperación entre universidades para afrontar desafíos comunes. "Las TIC son hoy un elemento completamente transversal a toda la universidad" y cuestiones como la adopción de la IA, la ciberseguridad o la formación con nuevas tecnologías exigen respuestas compartidas, afirmó.

Además, puso en valor la experiencia de la Universidad de Cantabria en ámbitos como la gobernanza del dato y la administración electrónica, áreas en las que la institución lleva años trabajando y cuya experiencia puede servir de referencia para otras universidades.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La programación de las jornadas abordó temas como la administración electrónica y los servicios digitales impulsados por la Administración General del Estado. Así se analizaron iniciativas como la Carpeta Ciudadana y la Wallet European, herramientas llamadas a desempeñar un papel relevante en la relación entre las universidades, las administraciones y la ciudadanía.

Asimismo, representantes de las universidades de Zaragoza, Sevilla y Cantabria compartieron experiencias sobre la gestión de los retos asociados al Registro Central de Personal (RCP).

La inteligencia artificial ocupó también un lugar destacado en el programa, analizando su aplicación a la automatización de trámites administrativos, una cuestión que se abordó desde la experiencia de la Administración autonómica.

También, los participantes trabajaron en talleres destinados a compartir conocimientos, identificar desafíos comunes y poner en común posibles soluciones para avanzar en la transformación digital de las universidades.

Igualmente, se reflexionó sobre los riesgos asociados al uso excesivo de la inteligencia artificial, con el análisis de su contribución a la gestión universitaria. Y, en una mesa redonda, representantes de distintos ámbitos del sistema universitario debatieron sobre los servicios que podrían compartirse para acelerar la transformación digital, ya que son los principales obstáculos que afrontan actualmente las universidades y las actuaciones que podrían impulsarse de forma coordinada durante los próximos años.

Las conclusiones del encuentro servirán para reforzar la colaboración entre universidades y contribuir al desarrollo de instituciones más conectadas, eficientes, seguras e innovadoras, capaces de responder a los desafíos que plantea un entorno cada vez más digitalizado.

RENOVACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

Por otra parte, durante la Asamblea de la Sectorial, José Capilla Romá destacó la renovación de la comisión ejecutiva de la Sectorial de Digitalización de CRUE, que queda prácticamente renovada en su totalidad.

Capilla puso en valor la incorporación de profesionales de reconocido prestigio y amplia experiencia en los ámbitos de actuación de la sectorial, subrayando que el nuevo equipo reúne "personas de máxima competencia y excelencia, llamadas a liderar una etapa clave para la transformación digital de las universidades españolas".

La comisión ejecutiva de la Sectorial de Digitalización de CRUE está integrada por: Silvia Terrasa Barrena, secretaria de la Ejecutiva y vicerrectora de Transformación Digital de la UPV; en las vocalías Pilar Martínez Ortigosa (vicerrectora de Transformación Digital e Infraestructuras de la Universidad de Almería), Inmaculada Coma Tatay (vicerrectora de Transformación Digital de la Universitat de Valencia), Ismael García Varea (vicerrector de Universidad Digital de la Universidad de Castilla-La Mancha) y Cristina Villalonga Gómez (vicerrectora de Educación Digital y Tecnología de la Universidad de Nebrija).