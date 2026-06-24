Las jornadas de Steps for LIFE destacan que la conservación del medio natural depende de viabilidad del terriorio rural - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Camino Lebaniego ha clausurado las jornadas técnicas del proyecto europeo Steps for LIFE, celebradas los días 16 y 17 en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes, con la conclusión de que la conservación de la biodiversidad no puede abordarse sin garantizar la viabilidad social, económica y demográfica de los territorios rurales.

El encuentro, bajo el título 'El papel estratégico de las comunidades rurales en la protección del entorno natural', ha reunido a personal investigador, entidades conservacionistas y población local, en un espacio de trabajo conjunto para analizar retos como la pérdida de biodiversidad, los incendios forestales, la expansión de especies invasoras y el despoblamiento rural.

Durante las jornadas, se han presentado experiencias y proyectos de referencia como 'Montes Vivos', 'Reactiva Brañosera', 'Fantástico Bosque Valdavido', 'LIFE Coop Cortaderia', 'NavaLab', 'LIFE Cañadas' y 'EcoForGaM', 'Ramats de Foc', 'Ruraltxa!' y 'LIFE Corredores Ibéricos Pro Quebrantahuesos', además de las actuaciones desarrolladas en el propio paisaje lebaniego dentro del marco del proyecto Steps for LIFE.

El programa ha incluido ponencias técnicas, mesas de debate y salidas de campo para conocer sobre el terreno algunas de las intervenciones del proyecto.

Las conclusiones del encuentro subrayan que la protección efectiva del medio natural requiere una población rural activa, estable y presente durante todo el año, con capacidad real de participación en la toma de decisiones.

En este sentido, se ha puesto de relieve que la gestión de los ecosistemas, incluida la ganadería extensiva y el mantenimiento de paisajes vivos, está directamente vinculada a la permanencia de comunidades locales en el territorio.

Las mesas de trabajo han identificado un conjunto de problemas estructurales que afectan a la viabilidad de estas comunidades, entre los que destacan la falta de servicios e infraestructuras básicas -especialmente en conectividad digital y equipamientos-, la crisis de vivienda y la turistificación, la complejidad administrativa que dificulta la actividad del sector primario y la progresiva pérdida de tejido comunitario.

Asimismo, se ha debatido sobre el impacto de las políticas de conservación cuando se aplican de forma excesivamente vertical, sin procesos de participación local previos.

Frente a estos desafíos, las jornadas plantearon una serie de propuestas orientadas a revertir la tendencia de despoblación y fragilidad del medio rural.

Entre ellas, destacan el impulso de planes de ordenación del territorio participativos basados en evidencia científica, la implementación de políticas de vivienda que faciliten la rehabilitación de inmuebles en desuso, y la adopción de medidas para mejorar la movilidad en entornos rurales mediante soluciones colaborativas y el uso eficiente de recursos existentes.

Por último, se ha defendido la necesidad de dignificar el sector primario, reforzar su papel social y educativo y favorecer el relevo generacional, así como el desarrollo de modelos económicos vinculados a los servicios ecosistémicos, el producto local y la creación de valor añadido en origen.

Los participantes coincidieron en que estas transformaciones requieren una coordinación estrecha entre administraciones, entidades científicas y agentes locales, reforzando al mismo tiempo la capacidad de autogestión de las comunidades rurales como elemento clave para la sostenibilidad del territorio, ha informado este miércoles el Gobierno.