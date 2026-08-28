José Alberto será el pregonero de las fiestas de la Virgen de Valencia de Piélagos

Archivo - Jose Alberto Lopez.-ARCHIVO - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

PIÉLAGOS, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Racing Club de Santander, José Alberto López, será el pregonero del Día Grande de las Fiestas de la Virgen de Valencia que la localidad de Vioño de Piélagos celebrará del 30 de agosto al 8 de septiembre. La festividad contará con la actuación de la Orquesta Panorama City.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento en un comunicado, tras la presentación del programa de actividades de esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional.

La plaza del Arrabal acogerá el domingo 30, a las 22.00 horas, el pregón y lanzamiento del chupinazo por parte del alcalde, Carlos Caramés, al que seguirá el reparto de pañuelos de las fiestas y de chocolate con sobao. También habrá el espectáculo 'A la luna de Valencia', con la actuación de los Hermanos Cosío y un DJ.

Durante las jornadas festivas habrá, entre otros, los actos religiosos del Triduo a la Virgen; el Día de las Peñas; concursos de salto pasiego y belorta y bolo palma; la I Carrera de 'autos locos'; un parque infantil de hinchables y diversas actuaciones musicales.

Ya el Día Grande, el martes 8, desde las 7.00 de la mañana y cada hora se celebrarán misas en el Santuario, que abrirá sus puertas a las 6.15 horas.

Pasacalles con pito y tambor y la procesión de la Virgen darán paso a las 13.30 horas al lanzamiento del chupinazo por parte del regidor desde el balcón del Centro de Interpretación del Valle de Piélagos, y, a continuación, será el turno del pregón a cargo de José Alberto.

Tras ello, se presentarán los carteles ganadores del Concurso Virgen de Valencia y, a las 14.30 horas, dará comienzo una comida campestre, en la que se servirá paella y té del puerto con orujo.

La jornada concluirá con una romería, desde las 20.30 horas, amenizada por la macro discoteca New Project y la Orquesta Panorama City. A las 21.00 horas habrá merienda campestre en la que se servirán 2.000 bocadillos de chorizo, y a las 23.00 horas, será el castillo de fuegos artificiales.

La fiesta seguirá con una verbena de nuevo con la Orquesta Panorama City y la macro discoteca New Project.

PUNTO VIOLETA Y G

Por su parte, la Oficina de la Mujer de Piélagos, en colaboración con la Consejería de Inclusión Social y en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad, instalará de 20.00 a 00.30 horas un Punto Violeta para la prevención de la violencia sexual coincidiendo con la celebración del Día Grande.

Asimismo, la Asociación Ciudadana Cántabra Antisida (ACCAS) instalará el puesto del Punto G para el reparto de información y prevención en materia de sexualidad, donde habrá preservativos e información de pruebas rápidas de infecciones de transmisión sexual.

MOVILIDAD

El Ayuntamiento ha informado que tanto el lunes 7 de septiembre, como el martes 8, a partir del momento en el que se completen los aparcamientos disponibles en el Barrio de Valencia, no se permitirá el acceso de vehículos al Santuario.

No obstante, se habilitarán aparcamientos alternativos en Vioño (el del Complejo Municipal Vimenor o los terrenos del antiguo cuartel de la Guardia Civil) y se facilitará la subida y regreso al templo mediante un servicio permanente de dos trenes neumáticos y tres microbuses.

Los trenes realizarán el recorrido de forma ininterrumpida desde el Complejo Municipal Vimenor hasta el Santuario de la Virgen de Valencia, el lunes 7, de 19.00 a 1.00 horas y el martes 8, de 11.00 a 00.30 horas.

Por su parte, los microbuses también realizarán el recorrido de forma ininterrumpida, con salida desde la Avenida Luis de la Concha (marquesina Banco Santander y marquesina Don Barato) hasta el Santuario. El lunes en horario de 19.00 a 1.00 horas y el martes de 10.00 a 00.30 horas.

En ambos casos, en los momentos de máxima afluencia, tendrán prioridad las personas mayores o con movilidad reducida.