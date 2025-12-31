José Arsuaga presenta su candidatura para presidir el TSJ de Cantabria

Archivo - José Arsuaga, presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, registra su candidatura para presidir el TSJC - UIMP - Archivo

SANTANDER 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, José Arsuaga, aspira a presidir el Tribunal Superior de Justicia en esta comunidad autónoma.

Se trata del único aspirante que, por ahora y en principio, ha presentado candidatura al cargo, han informado este miércoles fuentes judiciales a Europa Press.

De ser así, sustituiría en el cargo al actual presidente del TSJC, José Luis López del Moral, después de haberle relevado también en la Audiencia hace una década.

El Consejo General del Poder Judicial convocó a principios de este mes la Presidencia del TSJC por expiración del segundo y último mandato de López del Moral.

El Pleno del CGPJ también dio luz verde a la convocatoria de la plaza al frente de la Sala de lo Social del TSJC, igualmente por concluir el mandato de la magistrada que ostenta ahora la Presidencia, Mercedes Sancha.

En esta comunidad autónoma están también pendientes de renovación la Secretaría de Gobierno del alto tribunal cántabro y la Presidencia de la Audiencia Provincial, que ocupa en la actualidad Arsuaga, y que como López del Moral lleva una década en el cargo.

Ambos accedieron al puesto en 2015, al igual que Sancha.