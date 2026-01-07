José Arsuaga, único candidato a presidir el TSJ de Cantabria

Archivo - José Arsuaga, presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, registra su candidatura para presidir el TSJC - UIMP - Archivo

SANTANDER 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia Provincial de Cantabria, José Arsuaga, ha presentado la única candidatura registrada para presidir el Tribunal Superior de Justicia en esta comunidad autónoma, han confirmado este miércoles fuentes judiciales a Europa Press.

Así, Arsuaga sustituiría en el cargo al actual presidente del TSJC, José Luis López del Moral, después de haberle relevado también en la Audiencia hace una década.

El Consejo General del Poder Judicial convocó a principios de este mes la Presidencia del alto tribunal cántabro por expiración del segundo y último mandato de López del Moral.

El Pleno del CGPJ también dio luz verde a la convocatoria de la plaza al frente de la Sala de lo Social del TSJC, igualmente por concluir el mandato de la magistrada que ostenta ahora la Presidencia, Mercedes Sancha.

En esta comunidad autónoma están también pendientes de renovación la Secretaría de Gobierno del alto tribunal cántabro y la Presidencia de la Audiencia Provincial, que ocupa en la actualidad Arsuaga, y que como López del Moral lleva una década en el cargo.

Ambos accedieron al puesto en 2015, al igual que Sancha.

ARSUAGA

José Arsuaga ingresó en la carrera judicial en 1992 y sus primeros destinos fueron en Cantabria, los juzgados de primera instancia e instrucción 2 de Medio-Cudeyo y 3 de Torrelavega.

En 1997 fue destinado como magistrado al Juzgado de lo Penal 7 de Bilbao, donde permaneció hasta 1999, cuando se trasladó al Juzgado de Primera Instancia 1 de Santander.

Hasta su elección como presidente de la Audiencia fue juez decano de esa ciudad.

Especialista en el orden jurisdiccional civil desde 2011, Arsuaga cuenta con experiencia docente como profesor-tutor de la Escuela de Práctica Jurídica de Cantabria, profesor del Máster en Administración de Empresas del Centro Universitario CESINE y profesor-tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Dentro del Plan Territorial de Formación del CGPJ, ha dirigido diversos cursos y jornadas formativas, y ha participado como ponente-profesor en cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y de la Universidad de Cantabria.